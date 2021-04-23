Насколько далеко Лукашенко готов пойти за Путиным?





интервью TUT.BY Петр Кузнецов. С учетом того, что Путин и Лукашенко общались аж почти четыре часа, а также того, что встречаются они не очень часто, это говорит о том, что в целом переговоры могли быть достаточно напряженными и не принесли никому нужных результатов, отметил вTUT.BY





— Вообще, фишка таких ситуаций, когда по итогам едва ли не эпохальных переговоров официоз не выдает никакой значимой информации, в том, что более-менее объективно судить об их сути можно через несколько дней, — говорит Кузнецов.





Как правило, потом картина начинает проясняться, в основном с минской стороны: либо Лукашенко проговаривается на эмоциях, либо собирает специальные совещания, где уже излагает своим людям насущные вызовы.





Закономерность такова, что это всегда именно вызовы. Когда со стороны России приходят некие бонусы, например появляются договоренности об очередном кредите, об этом говорят сразу и потом еще несколько дней трубят из официальных СМИ.





— Сейчас мы видим, что никаких значимых профитов Москва Минску не предложила, прорывов в интеграционных процессах не наблюдается, но вместе с тем, по-моему, довольно очевидно, что вокруг неких вопросов идут торги. По поводу поддержки, мне кажется, в Кремле считают, что Лукашенко и так должен им выше крыши самим фактом нахождения у власти, поэтому они вправе требовать ответных услуг. Вопрос лишь в том, какие это услуги, — подчеркивает журналист.





Петр Кузнецов версию, как этого многие опасались в последние дни, что с подобной встречи Путин и Лукашенко могут выйти с подписанными документами, качественно меняющими статус одной из двух или обеих стран, не поддерживает.





— Процессы политической интеграции Лукашенко тормозит всеми силами в течение нескольких десятилетий. Сотрудничество в экономике с переменным успехом, но идет, сотрудничество военное, за вычетом спорного вопроса о размещении на территории Беларуси военной базы, пожалуй, самый успешный «интеграционный фронт», — перечисляет Кузнецов.





Сегодня Москва находится в достаточно непростой геополитической ситуации. Очевиден очередной виток противостояния с Западом, с США и их союзниками по НАТО. Еще актуальны вопросы, связанные с делом Навального, а ход набирает «диверсионный скандал» — дело о взрывах, предположительно организованных российской агентурой на территории Чехии. К слову, в последние дни другие страны Евросоюза тоже начали подобные расследования.





— Развитие этих тем может привести к очередным санкциям против РФ, которых Москве, конечно же, хочется избежать. Поэтому там лихорадочно ищут «разменную карту» для торга.





В последнее время такой «картой» стал украинский вопрос. К ее границам были стянуты войска, а тема Донбасса, Минских соглашений раздувается пропагандой. Вчера на встрече и Лукашенко, и Путин вслух говорили о «смерти» Минских соглашений. Это очень серьезный сигнал, — считает Петр Кузнецов.





Поэтому все сейчас говорит о том, что РФ в отношениях с Лукашенко решает сейчас ту задачу, которая актуальна и которую можно решить. В частности, они пытаются загнать его в ловушку, при которой он де-факто утратит нейтралитет в теме восточно-украинского конфликта и превратится в фактического сателлита России.





— Профит для Москвы в таком случае двойной. Во-первых, это сильно подрежет крылья перспективам возобновления «многовекторности». Во-вторых, создаст дополнительный инструмент давления на Украину (и, как следствие, западных союзников) — перспектива вторжения с севера для Киева очень неприятна.





В эту логику укладывается и то, как российские спецслужбы и пропаганда подхватили тему «заговора», и то, как вчера в ходе встречи правители обсуждали «донбасский вопрос», и встреча Лукашенко с украинским депутатом, где он изо всех сил намекал, что он как бы еще нейтрален, но с Путиным уже общий язык нашел, то есть фактически шантажировал Украину.





Дело в том, что для Лукашенко как раз сейчас очень благоприятная ситуация в международной политике: когда тема донецкого конфликта обостряется, начинается большой торг между Западом и Россией, его акции автоматически растут, — считает Кузнецов.





Именно в этом, по мнению журналиста, была соль вчерашней встречи: параллельно с другими вопросами, которые для сторон важны, но «не горят», в контексте общей ситуации в регионе обсуждались вопросы «безопасности и обороны наших государств», как высказался Лукашенко. Для России это подтягивание Минска к ее противостоянию с Западом. Для Лукашенко — дополнительные уступки, ресурсы и силовые гарантии от Кремля.





— Общего языка, судя по всему, не нашли. Москва новых «плюшек» не предлагает. Лукашенко в ситуации конфликта Путина с США настроен на торг со всеми сторонами и рассчитывает на успех. Не исключено, что определенные сигналы о том, что такой торг возможен, он от Запада получает.





Так или иначе тонкости повестки двух правителей в конкретный текущий момент, конечно, за семью печатями, но явно сводятся к тому, насколько далеко Лукашенко готов пойти за Путиным. Судя по всему, не очень далеко, — говорит Петр Кузнецов.