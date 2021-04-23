"Беларуская модель выжить самостоятельно не могла со дня своего образования"

В Москве прошла очередная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. И хотя ее детали неизвестны, Телеграф пытается разобраться, чего же хотят добиться официальные власти Беларуси и России.





22 апреля Александр Лукашенко посетил Москву. Здесь он провел встречу с белорусским послом в Москве Владимиром Семашко, а затем – с президентом России Владимиром Путиным. Встреча длилась менее четырех часов, после чего Лукашенко почти сразу же улетел назад в Минск





Кроме протокольной части и сжатого пересказа без подробностей о результатах переговоров неизвестно почти ничего.





Лукашенко пообещал помочь Путину нарисовать «красные линии». О чем говорили 4 часа?





Об итогах прошедших переговоров корреспондент Telegraf.by побеседовал с белорусским политологом Сергеем Николюком.





Все равно выторгует финансы

Политолог заявил, что если бы на встрече были достигнуты какие-либо договоренности, «они бы наверняка прозвучали».





«Но, безусловно, Лукашенко строит всю свою внешнюю политику, о чем он недавно открыто объявил, на принципе из фильма «Москва слезам не верит» — не учи меня жить, а лучше помоги материально. Подход России – желание более тесной интеграции, вплоть до поглощения.





Поэтому каждая сторона за свое воюет. Если бы Лукашенко удалось выторговать очередные финансы, наверное, об этом было бы объявлено. Но ни сегодня, так завтра он все равно их выторгует, потому что у России просто нет других способов, чтобы белорусская модель полностью не рухнула», — считает Сергей Николюк.





Он отметил, что хотя встречи Лукашенко с Путиным проходят одна за одной, но «внешне они как бы ничего не меняют».





«На самом деле происходит глубокий процесс. Его суть заключается в том, что Беларусь и Россия, особенно после событий лета прошлого года, окончательно выпали из современных процессов. Мир идет своей дорогой в сторону постиндустриального общества и постиндустриальной экономики.





А те виды режимов, которые сформировались в Беларуси и России, могут еще какое-то время выжить, только замкнувшись внутри себя – окуклившись. Так как это сходные процессы и в Беларуси, и в России, то, конечно, поводов для дальнейшего углубления "интеграции" в рамках союзного государства возникает все больше», — заявил эксперт.





Единственный союзник России

Сергей Николюк напомнил, что Россия еще со времен освобождения от Монгольского ига формировалась как империя.





«И для нее расширение своего влияния – это естественный процесс. Но, к сожалению, для имперской России та география, которую они могут подчинить, за последнее время резко снизилась. Остается в чистом виде Беларусь и Украина в том виде, что Россия еще надеется на нее свое влияние распространить и там в буквальном смысле идет вооруженная борьба за то, чтобы Россия это право за собой оставила», — заявил политолог.





Эксперт не исключает в ближайшем будущем «достаточно негативные перспективы». И главный инструмент России в этом – экономический.





«Белорусская модель от общемировой и в первую очередь от европейской отвернулась, а выжить самостоятельно она не могла со дня своего образования. Были годы, когда российские дотации достигали 10 млрд долларов в год. Сейчас они, конечно, значительно, меньше, но они есть.





И благодаря этим дотациям белорусская модель еще удерживается на плаву. А для России – 1, 2, 3 млрд долларов в год таких дотаций, чтобы сохранить единственного союзника, — не проблема», — подчеркнул Сергей Николюк.





Сергей Николюк — политолог, социолог. Ведущий постоянной рубрики «Азбука политологии» в газете «Новы Час», эксперт НИСЭПИ. Автор ряда белорусских и зарубежных изданий, автор «Белорусского ежегодника». Область интересов: исследование белорусского общества и власти.