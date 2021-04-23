В США пара узнала пол ребенка и отпраздновала это со взрывчаткой. В соседних городах решили, что это землетрясение

Источник материала: Onliner

В США семейная пара из Нью-Гэмпшира, узнав пол будущего ребенка, решила грандиозно отпраздновать это событие на зависть другим родителям. Вечеринка в честь объявления пола ребенка проходила в карьере на границе со штатом Массачусетс, где супруги привели в действие 36 килограмм взрывчатки. Ударная волна была такой сильной, что жители соседних городов приняли ее за землетрясение и начали звонить в полицию, пишет The Guardian.

— Мы слышали этот ужасный взрыв, — рассказала NBC 10 Boston Сара Тальери, живущая недалеко от карьера. — Он сорвал картины с наших стен… Я сама не против веселья и все такое, но это было экстремально. У меня нет слов…

Другие горожане сообщали, что взрыв нанес их домам материальный ущерб: в некоторых зданиях появились трещины в фундаменте.

Полиция уже нашла виновников их бед. Семья сообщила представителям власти, что считала карьер Торромео безопасным местом для своей маленькой шалости. Взрывчатку марки Tannerite супруги купили в магазине: она в свободно продается в США и часто используется как мишень для стрельбы.

Будут ли счастливые родители возмещать ущерб пострадавшим американцам, пока неизвестно.