GeForce RTX 3080 Ti, вероятно, выйдет в мае. Но вы ее вряд ли купите

Источник материала: Onliner

В сети все чаще говорят о неанонсированной видеокарте GeForce RTX 3080 Ti: еще в середине апреля появилась информация о возможной цене на графический ускоритель — $999. Накануне появились более свежие данные о прайсе на новинку — уже $1099, но разница не существенна. Зато озвучили и возможное окно релиза RTX 3080 Ti — май, без уточнения даты.

Походит на правду, так как ранее уже были опубликованы фотографии коробок якобы с готовыми к продаже или поставке в торговые сети видеокартами.

Предполагается, что в основе плат лежит графический процессор GA102, говорят о 10 240 ядрах CUDA (у RTX 3080 — 8704), 12 ГБ памяти GDDR6X и 384-битном интерфейсе. Очевидно, что производительности у новой видеокарты предостаточно, остается вопрос, предпримет ли NVIDIA шаги, чтобы отвадить от нее криптомайнеров. Не факт, так как на просторах интернета гуляют скриншоты с производительностью GeForce RTX 3080 Ti при майнинге эфира — 119 MH/s. Весьма впечатляющие показатели.

Но даже если RTX 3080 Ti окажется полностью бесполезной в майнинге, это лишь поможет удержать цены на менее производительные видеокарты, а они, как известно, стоят заоблачных денег. Пока напрашивается вывод, что нынешняя NVIDIA, намеренно или нет, стала производителем видеокарт для майнеров, а не геймеров (хотя постоянно утверждает обратное), а рекомендованные цены ни на что не влияют.