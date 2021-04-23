ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

GeForce RTX 3080 Ti, вероятно, выйдет в мае. Но вы ее вряд ли купите

23.04.2021 18:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В сети все чаще говорят о неанонсированной видеокарте GeForce RTX 3080 Ti: еще в середине апреля появилась информация о возможной цене на графический ускоритель — $999. Накануне появились более свежие данные о прайсе на новинку — уже $1099, но разница не существенна. Зато озвучили и возможное окно релиза RTX 3080 Ti — май, без уточнения даты.

Походит на правду, так как ранее уже были опубликованы фотографии коробок якобы с готовыми к продаже или поставке в торговые сети видеокартами.

Предполагается, что в основе плат лежит графический процессор GA102, говорят о 10 240 ядрах CUDA (у RTX 3080 — 8704), 12 ГБ памяти GDDR6X и 384-битном интерфейсе. Очевидно, что производительности у новой видеокарты предостаточно, остается вопрос, предпримет ли NVIDIA шаги, чтобы отвадить от нее криптомайнеров. Не факт, так как на просторах интернета гуляют скриншоты с производительностью GeForce RTX 3080 Ti при майнинге эфира — 119 MH/s. Весьма впечатляющие показатели.

Но даже если RTX 3080 Ti окажется полностью бесполезной в майнинге, это лишь поможет удержать цены на менее производительные видеокарты, а они, как известно, стоят заоблачных денег. Пока напрашивается вывод, что нынешняя NVIDIA, намеренно или нет, стала производителем видеокарт для майнеров, а не геймеров (хотя постоянно утверждает обратное), а рекомендованные цены ни на что не влияют.

Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB GDDR6 TUF-RTX3070-O8G-GAMING
3 отзыва
NVIDIA GeForce RTX 3070, базовая частота 1500 МГц, макс. частота 1845 МГц, 5888sp, частота памяти 14000 МГц, 256 бит, доп. питание: 8+8 pin, 2.7 слота, HDMI, DisplayPort
5383 р.
8 предложений
Видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 12GB GDDR6 NE63060T19K9-190AD
NVIDIA GeForce RTX 3060, базовая частота 1320 МГц, макс. частота 1837 МГц, 3584sp, частота памяти 15000 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
2870 р.
8 предложений
Видеокарта Palit GeForce GTX 1650 GP 4GB GDDR6 NE6165001BG1-1175A
4 отзыва
NVIDIA GeForce GTX 1650, базовая частота 1410 МГц, макс. частота 1590 МГц, 896sp, частота памяти 12000 МГц, 128 бит, доп. питание: 6 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
770 р.
20 предложений
Видеокарты в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сети все чаще говорят о неанонсированной видеокарте GeForce RTX 3080 Ti: еще в середине апреля появилась информация о возможной цене на графический ускоритель — $999....
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: суровый апрельский снег. А что с погодой в выходные?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by