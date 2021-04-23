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GeForce RTX 3080 Ti, вероятно, выйдет в мае. Но вы ее вряд ли купите
Источник материала: Onliner
В сети все чаще говорят о неанонсированной видеокарте GeForce RTX 3080 Ti: еще в середине апреля появилась информация о возможной цене на графический ускоритель — $999. Накануне появились более свежие данные о прайсе на новинку — уже $1099, но разница не существенна. Зато
Походит на правду, так как ранее уже были опубликованы фотографии коробок якобы с готовыми к продаже или поставке в торговые сети видеокартами.
Предполагается, что в основе плат лежит графический процессор GA102, говорят о 10 240 ядрах CUDA (у RTX 3080 — 8704), 12 ГБ памяти GDDR6X и 384-битном интерфейсе. Очевидно, что производительности у новой видеокарты предостаточно, остается вопрос, предпримет ли NVIDIA шаги, чтобы отвадить от нее криптомайнеров. Не факт, так как на просторах интернета гуляют скриншоты с производительностью GeForce RTX 3080 Ti при майнинге эфира — 119 MH/s. Весьма впечатляющие показатели.
Но даже если RTX 3080 Ti окажется полностью бесполезной в майнинге, это лишь поможет удержать цены на менее производительные видеокарты, а они, как известно, стоят заоблачных денег. Пока напрашивается вывод, что нынешняя NVIDIA, намеренно или нет, стала производителем видеокарт для майнеров, а не геймеров (хотя постоянно утверждает обратное), а рекомендованные цены ни на что не влияют.
NVIDIA GeForce RTX 3070, базовая частота 1500 МГц, макс. частота 1845 МГц, 5888sp, частота памяти 14000 МГц, 256 бит, доп. питание: 8+8 pin, 2.7 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce RTX 3060, базовая частота 1320 МГц, макс. частота 1837 МГц, 3584sp, частота памяти 15000 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce GTX 1650, базовая частота 1410 МГц, макс. частота 1590 МГц, 896sp, частота памяти 12000 МГц, 128 бит, доп. питание: 6 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
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В сети все чаще говорят о неанонсированной видеокарте GeForce RTX 3080 Ti: еще в середине апреля появилась информация о возможной цене на графический ускоритель — $999....
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