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Фотофакт: суровый апрельский снег. А что с погодой в выходные?

23.04.2021 18:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Беларусь кто-то подкинул очередной холодный атмосферный фронт, а вместе с ним и немного снега. Есть подозрения, что такая погода в конце апреля — это нелегально. Однако, судя по прогнозу Белгидромета, на выходные и чуть дальше другой весны у синоптиков для вас пока нет.

Больше всего снега сегодня досталось западу страны. В Гродно все выглядело так.



Фотофакт: суровый апрельский снег. А что с погодой в выходные?
Фотофакт: суровый апрельский снег. А что с погодой в выходные?
Фотофакт: суровый апрельский снег. А что с погодой в выходные?

Пока ожидается, что холодная погода сохранится в выходные и как минимум до середины следующей недели. В субботу будут осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах возможны грозы. Ощущение холода будет усиливать порывистый ветер. Ночью будет от минус 3 градусов до плюс 3, днем — 4—10 выше нуля.

В воскресенье погода существенно не изменится. Те же дождь с мокрым снегом, ветер, ночью от 4 градусов мороза до 1 тепла. Днем будет не выше плюс 3—9.

Начало следующей недели будет холодным, днем ожидается только до 10 тепла и осадки в виде мокрого снега с дождем. Особо ничего не изменится во вторник, и только в среду есть вероятность, что будет больше солнца и меньше облаков. Днем ждут небольшое потепление — 7—14 градусов выше нуля.

Предварительно до конца апреля, то есть до следующей пятницы, особого тепла не предвидится.

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Теги: Гродно
 
 
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В Беларусь кто-то подкинул очередной холодный атмосферный фронт, а вместе с ним и немного снега. Есть подозрения, что такая погода в конце апреля — это нелегально....
 
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