В Беларусь запретили ввозить продукцию Skoda и Liqui Moly (обновлено)

Источник материала: Onliner

Перечень товаров установлен правительством «для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа». Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 23 апреля 2021 г. № 240.

Указ

Документ принят на основании Указа Президента Республики Беларусь от 30 марта 2021 г. № 128 «О применении специальных мер», которым предусматривается введение запрета на ввоз на территорию Беларуси и реализацию на ее территории отдельных групп товаров (в том числе товаров отдельных производителей), страной происхождения которых являются государство и (или) объединение государств, принявшие решение о введении специальных мер в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц или присоединившиеся к специальным мерам в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, принятым иными государствами и (или) их объединениями.

В перечень запрещенных товаров, помимо прочих, внесены товары групп компаний «LIQUI MOLY», «ŠKODA AUTO».

А если все таки попытаться?

Постановлением также утверждено Положение о порядке действий в отношении запрещенных товаров. Так, в случае выявления запрещенных товаров при ввозе в Беларусь такие товары будут подлежать обратному вывозу с территории страны. В случае выявления запрещенных в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и глобальной компьютерной сети Интернет лицам, осуществляющим такую торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации.

Skoda для себя пригнать уже нельзя?

Постановление не распространяется на ввозимые гражданами в Беларусь товары для личного пользования, транспортные средства, указанные в постановлении, которые зарегистрированы в государствах – членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства.

Как быть с тем, что уже ввезено в страну?

Постановлением также определен порядок реализации остатков запрещенных товаров, ввезенных в нашу страну до вступления в силу постановления.Субъекты торговли, у которых на дату вступления в силу постановления будут находиться остатки запрещенных товаров, приостанавливают оптовую и (или) розничную торговлю такими товарами, в течение пяти рабочих дней проводят инвентаризацию их остатков и оформляют инвентаризационную опись.

После этого не позднее пяти рабочих дней с даты составления такой описи представляют два ее экземпляра в налоговую инспекцию по месту постановки на учет и в течение 60 календарных дней обеспечивают маркировку остатков таких товаров специальными контрольными знаками, которые наносятся на потребительскую упаковку товара. После маркировки остатков таких товаров специальными контрольными знаками субъекты торговли смогут продолжить их дальнейшую реализацию.

Меры по отношению к нарушителям и сроки действия

Лица, нарушающие запрет на ввоз в Беларусь запрещенных товаров и их реализацию, будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством. Основные пункты постановления вступают в силу через десять дней после официального опубликования документа.

Комментарий импортера Skoda

— Мы пока ничего такого не слышали. Автовозы с машинами приходят, мы работаем. Уже на завершающей стадии решения вопросов сертификации Rapid. В июне вступает в действие новый сертификат на данную модель, поэтому, мы надеемся, что к лету начнем продажи. Сейчас решаем, что делать с уже привезенными Rapid со старым сертификатом, — рассказали нам в импортере Skoda.

Что нужно знать о Skoda

В Беларуси на данный момент продается пять моделей Skoda: Rapid (продажи приостановлены из-за проблем с сертификатом), Kodiaq, Karoq, Octavia и Superb. Все модели кроме Superb поставляются к нам из России. При этом Superb, который привозят из Чехии, популярностью не пользуется — за первый квартал 2021 года в Беларуси было куплено (физлицами и юрлицами) всего шесть таких автомобилей. Для сравнения, калужский Rapid до момента остановки продаж 11 марта, был реализован тиражом 527 экземпляров.

Установленный перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.