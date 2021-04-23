«Держать цены объективно сложно». Почему в магазинах дорожает курица и когда подешевеют яйца

Источник материала: Tut.by

Курица не первый месяц попадает в список лидеров по росту цен. К примеру, куриное филе в магазинах сейчас можно найти дороже 10 рублей. Яйца за последний год, по статистике, подорожали больше чем на 16%. Торговля говорит, что надбавки у них остались прежними, а рост произошел у производителей. Птицефабрики не отрицают: себестоимость производства выросла, однако многие из них цены держат, просто отменили некоторые скидки, которые они раньше предоставляли торговле. FINANCE.TUT.BY поговорил с продавцами, производителями и чиновниками и выяснил, почему растут цены на яйца и птицу.





Два месяца назад у нас появилась новая рубрика «Вопрос в цене», в которой мы рассказываем, что происходит с ценами на некоторые товары, почему они внезапно дорожают, дешевеют, исчезают с полок. В прошлый раз мы объясняли, почему дорожает картошка , а до этого искали ответ, по какой причине взлетели цены на свежие огурцы и подсолнечное масло. Сегодня — про цены на курицу и яйца.

Покупатели: «У нас в Речице в магазине куриное филе продают уже по 10,03 рубля»

Сообщения о том, что в магазинах сильно выросли цены на яйца, курицу и полуфабрикаты из нее, приходят в редакцию из разных уголков страны.

— У нас в Речице в магазине куриное филе продают уже по 10,03 рубля, — написала нам жительница города и прислала фото.



Фото от читателя

Минчанка Ольга рассказала, что у нее в магазине возле дома курица в марте дорожала примерно на 20 копеек аж три раза.

— Сперва тушку продавали по 4,60 рубля, потом — по 4,80. Еще через пару дней появилась в продаже птица по 5,03, — говорит девушка. — Что затраты растут, это понятно. Но не думаю, что они поднимаются по 3 раза в месяц.

Яйца и куры действительно подорожали. К декабрю прошлого года за первый квартал 2021 года тушки кур поднялись в цене на 6,68%. Об этом говорит статистика Белстата. Если в денежном выражении, то этот товар в среднем подорожал на 31 копейку за килограмм. Средняя цена в декабре 2020-го за кило была 4,31 рубля, а в марте — 4,62. За март куры подорожали на 1,8%.

Полуфабрикаты из птицы с прошлого декабря подорожали еще больше — на 8,41%, или на 46 копеек (средняя цена за кило была 5,34 рубля, а в марте — 5,80). С февраля по март рост составил 3,5%.

Яйца подорожали с декабря не так заметно. Если сравнивать март с декабрем 2020-го, то подорожание составило 3,4%. В марте к февралю подорожание было на 0,69%.

Интересно, что цены на яйца и тушки кур растут, несмотря на то, что эти продукты относятся к социально значимым. Напомним, после того как за первые 2 месяца товары и платные услуги подорожали на 3,1%, чиновники на некоторые продукты с 24 февраля (и до конца месяца) запрещали повышать цены, а с 1 марта — разрешили не больше чем на 0,2% в месяц. Превышать этот потолок можно только по решению Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине.

Стоит отметить, что цены на птицу выросли не только у нас, но и в России. Там с февраля по март, по данным Росстата, охлажденные и замороженные куры подорожали на 7,19%, а яйца в среднем за месяц выросли в цене на 5,3%.

Торговля: «С марта и торговле, и производителям вообще запретили поднимать цены даже на 1%»

В минских магазинах говорят, что конкретно на тушки кур и яйца они цены не поднимали. Даже делают не максимально возможные торговые надбавки.

— Наша торговая сеть, как и, думаю, многие другие, цены ни на яйца, ни на курицу не поднимала. Наши торговые надбавки остались прежними. На яйцо это не больше 25%, а на мясо кур не больше 20%. Но максимальные делают далеко не все и не на все. Цены поднялись у производителей из-за увеличения затрат на производство. Но это произошло не сейчас, а уже несколько месяцев назад. С марта и торговле, и производителям вообще запретили поднимать цены даже на 1%. И мы придерживаемся этих требований.

Работница магазина говорит, что сейчас покупатели стали делать выбор в пользу более дешевых полуфабрикатов из птицы, берут тушки.

— По наблюдениям, покупатели стали больше брать голень, крыло, окорочка, тушки берут. Филе и грудки — меньше. С яйцами то же самое — покупают те, что подешевле, даже если они мелкие. Может, поэтому и ощущение, что яйца сильно подорожали, потому что дешевые разбирают быстро.

По поводу того, был ли за последние полгода дефицит яиц или курицы, продавец говорит, что кратковременные перебои с поставкой были в декабре, потому что перед праздниками был повышенный спрос. Но это было практически незаметно. «Сейчас товара достаточно».

Примерно то же сказали в магазине еще одной торговой сети — «надбавки не поднимали, даже снижали иногда». Чиновники ценам расти запретили. Немного поднялись в цене полуфабрикаты из курицы, но все равно здесь они варьируются исходя из стоимости закупки.





Изучили, сколько стоит курица и яйца и на Комаровском рынке, а также спросили у продавцов, выросли ли цены на их товар.

У нас остались фотографии с ценами на курицу и яйца за май 2020 года. Кило куриной голени в одной из точек тогда стоило 3,99 рубля. Там же этот продукт сейчас лежит за 4,39 рубля. Крыло было по 4,99 и осталось по такой цене. Грудку без кожи продавали по 5,79, подорожала до 6,25 рубля. Мякость бедра была по 5,99, сейчас — 6,09 рубля.

Продавец фирменной торговой точки одной из птицефабрик отметил, что с января они цены не повышали. Еще в одном месте, по словам продавца, цены выросли в марте в среднем на 30 копеек, но в апреле их на 8 копеек открутили назад.

— Держать цены объективно сложно, потому что себестоимость товара выросла значительно, — говорит продавец. — Ведь все дорожает — корма, коммунальные услуги.

Цены на яйца на Комаровке с мая прошлого года изменились куда значительнее, чем на курицу. Тогда десяток стоил 1,8−2,4 рубля. Сейчас цены на яйца начинаются от 2,4 и доходят до 3,1 рубля.

Продавцы говорят, что подорожание было уже в этом году. В прошлом цены были стабильные.

Для сравнения мы посмотрели, сколько охлажденные куры и яйца стоят в доставках продуктов и супермаркетах у соседей. В одной из российских доставок самую дешевую курицу мы нашли по 174 рубля (5,92 белорусского рубля) за килограмм. Интересно, что это куры белорусской торговой марки «Петруха». А цены на российских кур начинаются от 182 рублей (6,19 белорусского рубля) за кило. В украинской доставке минимальная цена на кило тушки — 72,9 гривны (6,73 рубля), в литовской торговой сети есть куры по 1,69 евро (5,27 рубля) за кило, в латвийской — по 1,99 евро (6,2 рубля). В Польше в доставке можно найти тушку курицы по 6,99 злотых (4,79 рубля).

Самый дешевый десяток яиц, который мы нашли в российской доставке продуктов, стоит 71,1 российского рубля (2,42 белорусского рубля), в украинской — 35,9 гривны (3,31 рубля). В Литве десяток яиц можно заказать за 0,79 евро (2,46 рубля), в Латвии — за 0,99 евро (3,09 рубля), в Польше — за 3,99 злотых (2,73 рубля).

Производители: «Прейскурантная цена не меняется, а меняется уровень скидки для торговых сетей»

За комментариями относительно подорожания их продукции мы обратились к производителям. На птицефабрике «Солигорская» подтвердили, что затраты на производство куриного яйца за последнее время значительно выросли.

— Во-первых, дорожает сырье для производства кормов для птицы. В первую очередь белковое и растительные масла. Они в Беларуси не производятся, это все импорт. Производятся из семечек подсолнечника и из сои. В прошлом году был неурожай и того, и другого. Дефицит и вызвал рост цен, — поясняет главный экономист птицефабрики «Солигорская» Елена Антипович. — Я не помню, чтобы так сильно дорожали подсолнечный шрот и растительные масла за всю историю работы нашей фабрики. Цены на сырье критично выросли к уровню июня 2020 года.





Шрот, который необходим для производства кормов, подорожал на 72%, и почти на 100% выросло в цене растительное масло.

— Сейчас говорят, что уже наблюдается обвал цен на подсолнечное масло, но мы его пока не видим. На биржевых торгах цены растут от месяца к месяцу, — отмечает главный экономист.

— Во-вторых, поднялись цены на аминокислоты. За последние 2 месяца рост цен на лизин и метионин к уровню декабря 2020 года составил 20%. Поставщики пластиковой мелкоштучной упаковки заявили о единовременном повышении ее стоимости на 30% в связи с удорожанием сырья для производства. В марте 2021 года производители упаковки из картона заявляют о повышении цен на 30−40% на картонные ящики и другие виды тароупаковочной продукции из-за дефицита сырья у абсолютного большинства известных производителей, систематического роста отпускных цен на гофрокартон всех марок и изделия из него.

Как говорят на птицефабрике, все это сильно сказывается на себестоимости конечного продукта. Но, несмотря на это, после подписания постановления № 100 они цены на куриные яйца практически не меняли. Документом предусмотрен рост не более чем на 0,2% в месяц.

Что за 100-е постановление В конце февраля чиновники ввели жесткое регулирование цен на 62 вида социально значимых товаров: многие овощи, молочку, крупы, а также на 50 отдельных отечественных лекарств. Так, с 24 февраля (и до конца месяца) на них нельзя было повышать цены, а с 1 марта — не больше чем на 0,2% в месяц. Превышать этот потолок можно только по решению Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине. В апреле, к примеру, разрешили превысить потолок по ценам на подсолнечное масло.

— Мы свой прейскурант цен не меняли с марта 2020 года. Однако спрос на яйцо сезонный — осенью и зимой растет, потому что в личных подворьях яиц производится меньше, а летом спрос снижается. У нас рыночная экономика, поэтому цены идут вслед за спросом, — поясняет Елена Антипович. — Яйцо — продукт скоропортящийся, его нужно быстро продать. Поэтому в теплое время года мы торговым сетям предоставляем скидки, чтобы распродать яйца. А в холодное время года, чтобы выйти на рентабельную работу, цены постепенно возвращаются к уровню действующего прейскуранта. То есть прейскурантная цена не меняется, а меняется уровень скидки для торговых сетей.

Некоторые покупатели предполагают, что цены на яйца поднялись из-за того, что белорусские производители стали больше их отправлять на экспорт — за границей больше дают. И из-за дефицита на внутреннем рыке цены пошли вверх. На птицефабрике «Солигорская» говорят, что это не так.

— Впервые за долгое время экспортная цена на куриные яйца значительно выше цены на внутреннем рынке, то есть она действительно более привлекательна. Ну и на экспорт фуру яйца отгрузил, и все. А здесь тебе нужно развезти свою продукцию по магазинам. Плюс товар на экспорт реализуется по предоплате. Поэтому некоторые птицефабрики активно грузят экспорт. Все заинтересованы в получении прибыли. Но наша птицефабрика все равно по большей части работает на внутренний рынок. У нас в 2021 году доля экспорта куриного яйца сократилась до 13% (в 2020 году экспорт куриных яиц составлял 25%). Социальную ответственность по обеспечению внутреннего рынка социально значимым товаром никто не отменял. Поэтому мы старались не создать дефицита у нас. Даже, наоборот, отгружали куриное яйцо в большем количестве, чем обычно. По отношению к первому кварталу прошлого года у нас объем реализации на внутреннем рынке увеличился на 20%.





На одной из птицефабрик мясной направленности также подтвердили, что затраты на производство изменились в большую сторону. Особенно подорожал импорт.

— Далеко не все составляющие, которые используется для выращивания кур, производятся у нас в стране. Это касается и ингредиентов кормов, и ветпрепаратов, и многих других аспектов. Почти на 50% мы зависим от импорта. А цены на внешних рынках растут. На тот же шрот, различные добавки, — поясняют на птицефабрике.

То есть все это объективные причины для того, чтобы цены на мясо кур росли.

— И сейчас они почти не растут — повышение административно ограничили. Недовольство покупателей относительно растущих цен понятно: всем хочется потратить меньше. Однако мы же не всегда покупатели, но иногда и работники, которые получают зарплату. Не сложно догадаться, что происходит с заработками людей на предприятиях, когда себестоимость продукции растет, а отпускная цена остается прежней.

МАРТ: «Рост цен на мясо птицы и яйцо куриное обусловлен в значительной степени рядом объективных факторов»

Министерство антимонопольного регулирования и торговли постоянно следит за тем, чтобы цены на продукты если и росли, то увеличение цен было обоснованным. В ведомстве напомним, чтобы сдержать рост цен на внутреннем рынке, принято постановление Совмина № 100.

— При этом в перечень социально значимых товаров первой необходимости, на которые регулируются цены указанным постановлением, включены только тушка кур (цыплят-бройлеров) и яйцо куриное, — уточняют в ведомстве.

Это значит, что на полуфабрикаты из мяса птицы цены могут подниматься более активно, в зависимости от того, как формируется рынок.

— Следует отметить, что рост цен на мясо птицы и яйцо куриное обусловлен в значительной степени рядом объективных факторов, в первую очередь ростом импортной составляющей.

Так, например, импортная составляющая в себестоимости производства яйца куриного достигает 30%, тушки цыплят-бройлеров — более 40%, — поясняют в министерстве. — Кормовое сырье занимает до 75−80% в себестоимости продукции. По результатам анализа МАРТ выявлено повышение закупочных цен на компоненты комбикорма (белковое сырье, шрот), ветеринарные препараты и вакцины, упаковочные материалы и тару.