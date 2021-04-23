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Провокаторы от имени активистки известили власти о ее публичном самосожжении

23.04.2021 18:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Неизвестные от имени матери пятерых детей, активистки движения «За Свободу» Инны Добротвор направили в Минский горисполком заявку на проведение публичного самосожжения.

 

Провокаторы от имени активистки известили власти о ее публичном самосожжении
Инна и Илья Добротвор. Фото: Радыё Свабода.

 

«Заявляю о проведении массового мероприятия пикетирования через акт самосожжения» — электронное обращение с таким текстом было направлено в исполком от имени Инны Добротвор.

Ее муж Илья Добротвор в разговоре с корреспондентом БелаПАН назвал обращение провокацией.

Неизвестные, направившие обращение, заявили, что мероприятие будет проводиться в знак протеста против лживой судебной системы, административных дел и штрафов по ним — «огромной суммы для семьи с пятью несовершеннолетними детьми».

Сама активистка покинула Беларусь и находится в Варшаве. О «своем» обращении она узнала 23 апреля, получив доступ к почте. 14 апреля оно было перенаправлено для рассмотрения в Заводское РУВД Минска.

«Инна уехала 9 апреля, мы особо это не афишировали, поэтому тот, кто писал это обращение, не знал, что ее нет в Беларуси, и явно брал информацию из СМИ», — заявил БелаПАН Илья Добротвор.

По его словам, в обращении есть фактологические ошибки.

Добротвор предложил подождать реакцию МВД, но сомневается, что автора обращения найдут. «Ущерб есть, Инне и всей семье», — сказал он.

Суд Заводского района Минска в марте и апреле оштрафовал Инну Добротвор в общей сложности на 400 базовых величин (11.600 рублей) за вывешенные на окне портреты Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Виктора Бабарико и герб «Погоня».

Кроме того, в рамках доследственной проверки по ст. 341 Уголовного кодекса (осквернение сооружений и порча имущества) из-за расклеенных в подъезде портретов политзаключенных у нее дома прошли обыски. Инна Добротвор находится в статусе свидетеля по этому делу.

 
Теги: Минск
 
 
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Между тем женщина — мать пятерых детей — находится за пределами Беларуси.
 
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