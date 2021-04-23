ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Карбалевич: «Лукашенко продолжает маневрировать»

23.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Главным итогом последней встречи Лукашенко и Путина стал серьезный поворот во внешней политике Беларуси, считает политолог.

— Вопрос об Украине, заданный во время протокольной съемки, имел единственную цель — принудить Лукашенко комментировать ситуацию вокруг российско-украинского конфликта, — отметил Валерий Карбалевич в эфире Эхо Москвы. — Понятное дело, что в той ситуации, в которой Лукашенко оказался, он мог комментировать только в пользу России.

И это означает существенный поворот во внешней политике Беларуси, потому что с 2014 года, после Крыма, Беларусь пыталась занимать позицию нейтралитета, позицию модератора, позицию посредника. Не случайно появилась «Минская диалоговая площадка». Теперь Лукашенко фактически отказался от этой позиции модератора и встал на позицию России.

При этом в вопросе Крыма, по мнению Карбалевича, Лукашенко продолжает «маневрировать».

— Признание Крыма российским для Лукашенко означало бы в психологическом плане то, что он полный «сателлит» России. Для него это психологически неприемлемо.

В принципе, юридического признания Крыму и не требуется. Это Южную Осетию и Абхазию нужно юридически признать или нет. А с Крымом можно продолжать маневрировать, — отметил политолог. 

Он также прокомментировал вопрос об унификации налогового законодательства, который рассматривался на встрече:

— Логика России понятна — унификация макроэкономической политики, экономического законодательства должны теснее привязать Беларусь к России.

Но переход к единому налоговому законодательству имеет практический смысл только при одном условии — когда ставится задача объединения двух государств в одно.

Если государства самостоятельные, создавать одну налоговую систему нет никакого смысла. Структуры экономики в наших странах совершенно разные, и объединять их или переходить Беларуси на российскую – просто нет практического смысла. И никто не объяснил, зачем это нужно. Но я подчеркиваю, что нужно это, только если впереди ставится задача полного объединения в одно государство.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главным итогом последней встречи Лукашенко и Путина стал серьезный поворот во внешней политике Беларуси, считает политолог.
 
Новости дня
Новости разные
 
Контрсанкции. Запрещен ввоз товаров компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by