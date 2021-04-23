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Карбалевич: «Лукашенко продолжает маневрировать»
23.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Главным итогом последней встречи Лукашенко и Путина стал серьезный поворот во внешней политике Беларуси, считает политолог.
— Вопрос об Украине, заданный во время протокольной съемки, имел единственную цель — принудить Лукашенко комментировать ситуацию вокруг российско-украинского конфликта, — отметил Валерий Карбалевич в эфире
И это означает существенный поворот во внешней политике Беларуси, потому что с 2014 года, после Крыма, Беларусь пыталась занимать позицию нейтралитета, позицию модератора, позицию посредника. Не случайно появилась «Минская диалоговая площадка». Теперь Лукашенко фактически отказался от этой позиции модератора и встал на позицию России.
При этом в вопросе Крыма, по мнению Карбалевича, Лукашенко продолжает «маневрировать».
— Признание Крыма российским для Лукашенко означало бы в психологическом плане то, что он полный «сателлит» России. Для него это психологически неприемлемо.
В принципе, юридического признания Крыму и не требуется. Это Южную Осетию и Абхазию нужно юридически признать или нет. А с Крымом можно продолжать маневрировать, — отметил политолог.
Он также прокомментировал вопрос об унификации налогового законодательства, который рассматривался на встрече:
— Логика России понятна — унификация макроэкономической политики, экономического законодательства должны теснее привязать Беларусь к России.
Но переход к единому налоговому законодательству имеет практический смысл только при одном условии — когда ставится задача объединения двух государств в одно.
Если государства самостоятельные, создавать одну налоговую систему нет никакого смысла. Структуры экономики в наших странах совершенно разные, и объединять их или переходить Беларуси на российскую – просто нет практического смысла. И никто не объяснил, зачем это нужно. Но я подчеркиваю, что нужно это, только если впереди ставится задача полного объединения в одно государство.
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Главным итогом последней встречи Лукашенко и Путина стал серьезный поворот во внешней политике Беларуси, считает политолог.
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