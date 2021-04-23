Карбалевич: «Лукашенко продолжает маневрировать»

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Главным итогом последней встречи Лукашенко и Путина стал серьезный поворот во внешней политике Беларуси, считает политолог.

— Вопрос об Украине, заданный во время протокольной съемки, имел единственную цель — принудить Лукашенко комментировать ситуацию вокруг российско-украинского конфликта, — отметил Валерий Карбалевич в эфире Эхо Москвы . — Понятное дело, что в той ситуации, в которой Лукашенко оказался, он мог комментировать только в пользу России.

И это означает существенный поворот во внешней политике Беларуси, потому что с 2014 года, после Крыма, Беларусь пыталась занимать позицию нейтралитета, позицию модератора, позицию посредника. Не случайно появилась «Минская диалоговая площадка». Теперь Лукашенко фактически отказался от этой позиции модератора и встал на позицию России.

При этом в вопросе Крыма, по мнению Карбалевича, Лукашенко продолжает «маневрировать».

— Признание Крыма российским для Лукашенко означало бы в психологическом плане то, что он полный «сателлит» России. Для него это психологически неприемлемо.

В принципе, юридического признания Крыму и не требуется. Это Южную Осетию и Абхазию нужно юридически признать или нет. А с Крымом можно продолжать маневрировать, — отметил политолог.

Он также прокомментировал вопрос об унификации налогового законодательства, который рассматривался на встрече:

— Логика России понятна — унификация макроэкономической политики, экономического законодательства должны теснее привязать Беларусь к России.

Но переход к единому налоговому законодательству имеет практический смысл только при одном условии — когда ставится задача объединения двух государств в одно.

Если государства самостоятельные, создавать одну налоговую систему нет никакого смысла. Структуры экономики в наших странах совершенно разные, и объединять их или переходить Беларуси на российскую – просто нет практического смысла. И никто не объяснил, зачем это нужно. Но я подчеркиваю, что нужно это, только если впереди ставится задача полного объединения в одно государство.