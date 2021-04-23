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Исследование: Кто больше подвержен стрессу ‒ работающие дома или в офисе
Источник материала: БДГ
Поисковая система вакансий в Беларуси GorodRabot.by выяснила, у каких работников выше уровень стресса ‒ удаленщиков или работающих в офисе.
Эксперты опросили 1100 соискателей, интересующихся удаленной работой и работой в офисе, чтобы выяснить ‒ у кого выше уровень стресса.
Оказалось, уровень стресса у обеих групп соискателей примерно одинаковый ‒ однако факторы, вызывающие эмоциональное напряжение, отличаются.
Опрос проводился на сайте поисковой системы вакансий GorodRabot.by с 1 по 18 апреля 2021 года.
Где уровень стресса выше ‒ на удаленке или в офисе?
Исследователи попросили пользователей оценить уровень стресса по шкале от 1 до 5, где 1 ‒ умеренный повседневный стресс, а 5 ‒ состояние, близкое к эмоциональному выгоранию.
На 4 и 5 баллов свой уровень стресса оценили 24% соискателей, имеющих опыт удаленной работы, и 26% тех, кто работает в офисе.
Однако причины стресса оказались разными у тех, кто работает на дому, и у тех, кто работает в офисе.
В топ-3 факторов стресса удаленщики включили:
У тех, кто работает в офисе и ищет работу на территории работодателя, самыми частыми факторами стресса стали:
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Поисковая система вакансий в Беларуси GorodRabot.by выяснила, у каких работников выше уровень стресса ‒ удаленщиков или работающих в офисе.
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