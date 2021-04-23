ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Исследование: Кто больше подвержен стрессу ‒ работающие дома или в офисе

23.04.2021 18:55 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Поисковая система вакансий в Беларуси GorodRabot.by выяснила, у каких работников выше уровень стресса ‒ удаленщиков или работающих в офисе.

Эксперты опросили 1100 соискателей, интересующихся удаленной работой и работой в офисе, чтобы выяснить ‒ у кого выше уровень стресса.

Оказалось, уровень стресса у обеих групп соискателей примерно одинаковый ‒ однако факторы, вызывающие эмоциональное напряжение, отличаются.

Опрос проводился на сайте поисковой системы вакансий GorodRabot.by с 1 по 18 апреля 2021 года.

Где уровень стресса выше ‒ на удаленке или в офисе?

Исследователи попросили пользователей оценить уровень стресса по шкале от 1 до 5, где 1 ‒ умеренный повседневный стресс, а 5 ‒ состояние, близкое к эмоциональному выгоранию.

На 4 и 5 баллов свой уровень стресса оценили 24% соискателей, имеющих опыт удаленной работы, и 26% тех, кто работает в офисе.

Однако причины стресса оказались разными у тех, кто работает на дому, и у тех, кто работает в офисе.

В топ-3 факторов стресса удаленщики включили:

  • Нарушение баланса между личной жизнью и работой ‒ 36% опрошенных;
  • Ненормированный рабочий день ‒ 22% опрошенных;
  • Недостаток общения с коллегами ‒ 14% опрошенных.

У тех, кто работает в офисе и ищет работу на территории работодателя, самыми частыми факторами стресса стали:

  • Высокие требования к качеству/количеству работы ‒ 44% участников опроса;
  • Конфликт с начальством ‒ 28% участников опроса;
  • Ненормированный рабочий день ‒ 8% участников опроса.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поисковая система вакансий в Беларуси GorodRabot.by выяснила, у каких работников выше уровень стресса ‒ удаленщиков или работающих в офисе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Провокаторы от имени активистки известили власти о ее публичном самосожжении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by