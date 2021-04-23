Исследование: Кто больше подвержен стрессу ‒ работающие дома или в офисе

Поисковая система вакансий в Беларуси GorodRabot.by выяснила, у каких работников выше уровень стресса ‒ удаленщиков или работающих в офисе.

Эксперты опросили 1100 соискателей, интересующихся удаленной работой и работой в офисе, чтобы выяснить ‒ у кого выше уровень стресса.

Оказалось, уровень стресса у обеих групп соискателей примерно одинаковый ‒ однако факторы, вызывающие эмоциональное напряжение, отличаются.

Опрос проводился на сайте поисковой системы вакансий GorodRabot.by с 1 по 18 апреля 2021 года.

Где уровень стресса выше ‒ на удаленке или в офисе?

Исследователи попросили пользователей оценить уровень стресса по шкале от 1 до 5, где 1 ‒ умеренный повседневный стресс, а 5 ‒ состояние, близкое к эмоциональному выгоранию.

На 4 и 5 баллов свой уровень стресса оценили 24% соискателей, имеющих опыт удаленной работы, и 26% тех, кто работает в офисе.

Однако причины стресса оказались разными у тех, кто работает на дому, и у тех, кто работает в офисе.

В топ-3 факторов стресса удаленщики включили:

Нарушение баланса между личной жизнью и работой ‒ 36% опрошенных;

Ненормированный рабочий день ‒ 22% опрошенных;

Недостаток общения с коллегами ‒ 14% опрошенных.

У тех, кто работает в офисе и ищет работу на территории работодателя, самыми частыми факторами стресса стали: