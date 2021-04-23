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Российских дипломатов выслали все страны Балтии

23.04.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Решение принято в знак солидарности с Чехией.


Литва признала двух российских дипломатов персонами нон-грата, Латвия и Эстония признали персонами нон-грата по одному дипломату из солидарности с Чехией.

«В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата, Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников», — написал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в твиттере.

Литва заявила, что выражает поддержку действиям Чехии «в ответ на бомбардировки 2014 года и неадекватный ответ России». Об этом говорится на сайте МИД Литвы.

МИД Эстонии также вышлет одного сотрудника российского посольства, передает Reuters.

18 апреля Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов из-за причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. По версии чешских правоохранителей, диверсию могли устроить двое россиян Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.

Взрывы в Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате инцидентов погибли два человека. Местные СМИ писали, что на взорвавшихся складах боеприпасы хранила в том числе чешская фирма CZ Hermex, которая поставляла оружие в Украину.

Петрова и Боширова Великобритания в 2018 году обвинила в отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Позднее СМИ выяснили, что за этими именами скрываются офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.
 
 
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Решение принято в знак солидарности с Чехией.
 
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