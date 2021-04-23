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По жалобе соседей задержали пенсионера: "Достал своим белорусским языком"
Источник материала: Партизан
В Минске задержали 65-летнего пенсионера, на которого соседи пожаловались, что "он достал всех своим белорусским языком",
Адам Шпаковский / t.me/viasna96
Пресс-служба МВД также сообщила о задержании пенсионера и назвала его администратором районного чата Уручья. В его квартире, как заявляет ведомство,
Как заявляют правозащитники, вероятно, задержанный — это Адам Шпаковский. 21 апреля в его квартиру ворвались милиционеры и в течение шести часов проводили обыск. Поводом стала жалоба соседей, что "он достал всех своим белорусским языком". После задержания мужчину увезли на Окрестина. Семья Шпаковского говорит, что суд дал ему 15 суток ареста.
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В Минске задержали 65-летнего пенсионера, на которого соседи пожаловались, что "он достал всех своим белорусским языком", сообщают правозащитники лишенной...
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