Билл Гейтс считает невозможной победу над глобальным потеплением без новых технологий













"Климатические изменения - это невероятно сложная тема. Применение уже существующих на сегодняшний день технологий не позволит нам достичь наших амбициозных целей", - заявил Гейтс.





пишет interfax.by, сейчас традиционные источники энергии дешевле, чем "зеленые", и поэтому именно они пользуются большей популярностью. Однако, он считает возможным создать и сделать доступными по цене безопасные для климата источники энергии. По его словам,interfax.by, сейчас традиционные источники энергии дешевле, чем "зеленые", и поэтому именно они пользуются большей популярностью. Однако, он считает возможным создать и сделать доступными по цене безопасные для климата источники энергии.





Однако для этого Гейтс видит необходимость в инвестировании и создании новых технологий и инноваций, в частности, для транспортировки "чистой" энергетики.





Также он считает, что для решения проблемы глобального потепления нужны усилия всего международного сотрудничества. "Если мы предпримем эти шаги вместе, я верю, что мы можем избежать климатической катастрофы", - подчеркнул Гейтс.