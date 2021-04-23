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Билл Гейтс считает невозможной победу над глобальным потеплением без новых технологий
Источник материала: Партизан
Создатель компании Microsoft и филантроп Билл Гейтс в ходе виртуального климатического саммита призвал мировое сообщество разрабатывать новые технологии для борьбы с изменением климата.
"Климатические изменения - это невероятно сложная тема. Применение уже существующих на сегодняшний день технологий не позволит нам достичь наших амбициозных целей", - заявил Гейтс.
По его словам,
Однако для этого Гейтс видит необходимость в инвестировании и создании новых технологий и инноваций, в частности, для транспортировки "чистой" энергетики.
Также он считает, что для решения проблемы глобального потепления нужны усилия всего международного сотрудничества. "Если мы предпримем эти шаги вместе, я верю, что мы можем избежать климатической катастрофы", - подчеркнул Гейтс.
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Создатель компании Microsoft и филантроп Билл Гейтс в ходе виртуального климатического саммита призвал мировое сообщество разрабатывать новые технологии для борьбы...
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