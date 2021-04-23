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Украина проверит на демпинг крахмал и рубероид из Беларуси

23.04.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украина начинает антидемпинговые расследования в отношении импорта картофельного крахмала, а также еврорубероида и битумной черепицы происхождением из Беларуси. Об этом сообщило издание «Урядовий кур’ер».


Крахмал картофельный. Фото: belmir.by

В частности, пишет belmir.by, по крахмалу жалоба в Межведомственную комиссию по международной торговле подана Ассоциацией производителей картофеля и крахмалопродуктов Украины от имени частного многопрофильного предприятия «Вимал».

Согласно материалам жалобы, в 2017 – 2019 годах объемы демпингового импорта из Беларуси росли в абсолютных показателях, при этом доля такого импорта в общем импорте колебалась от 25,1 до 84,6 процента. Цены были ниже уровня цен заявителя, а в 2017 и 2019 годах – ниже уровня себестоимости его продукции.

За указанный период у украинского производителя снизился уровень использования производственных мощностей, увеличились запасы товара на складах, уменьшились коэффициент ликвидности, прибыль от продажи товара на внутреннем рынке и рентабельность.

Что касается рубероида и черепицы, жалоба поступила от ООО «Акваизол» и ООО «Завод Ореол-1» в отношении импорта изделий происхождением не только из Беларуси, но и из России.

Согласно материалам жалобы, за 2017 – 2019 годы объемы импорта из указанных стран выросли как в абсолютных показателях, так и в отношении производства и потребления, и цены были ниже цены заявителя.

Ряд социально-экономических показателей украинских предприятий демонстрировал отрицательную динамику, а деятельность от продажи товара на внутреннем рынке была убыточной.

Проведение антидемпинговых расследований в обоих случаях поручено Минэкономики Украины.
 
 
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Украина начинает антидемпинговые расследования в отношении импорта картофельного крахмала, а также еврорубероида и битумной черепицы происхождением из...
 
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