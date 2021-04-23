Украина проверит на демпинг крахмал и рубероид из Беларуси





Крахмал картофельный. Фото: belmir.by





пишет belmir.by, по крахмалу жалоба в Межведомственную комиссию по международной торговле подана Ассоциацией производителей картофеля и крахмалопродуктов Украины от имени частного многопрофильного предприятия «Вимал». В частности,belmir.by, по крахмалу жалоба в Межведомственную комиссию по международной торговле подана Ассоциацией производителей картофеля и крахмалопродуктов Украины от имени частного многопрофильного предприятия «Вимал».





Согласно материалам жалобы, в 2017 – 2019 годах объемы демпингового импорта из Беларуси росли в абсолютных показателях, при этом доля такого импорта в общем импорте колебалась от 25,1 до 84,6 процента. Цены были ниже уровня цен заявителя, а в 2017 и 2019 годах – ниже уровня себестоимости его продукции.





За указанный период у украинского производителя снизился уровень использования производственных мощностей, увеличились запасы товара на складах, уменьшились коэффициент ликвидности, прибыль от продажи товара на внутреннем рынке и рентабельность.





Что касается рубероида и черепицы, жалоба поступила от ООО «Акваизол» и ООО «Завод Ореол-1» в отношении импорта изделий происхождением не только из Беларуси, но и из России.





Согласно материалам жалобы, за 2017 – 2019 годы объемы импорта из указанных стран выросли как в абсолютных показателях, так и в отношении производства и потребления, и цены были ниже цены заявителя.





Ряд социально-экономических показателей украинских предприятий демонстрировал отрицательную динамику, а деятельность от продажи товара на внутреннем рынке была убыточной.





Проведение антидемпинговых расследований в обоих случаях поручено Минэкономики Украины.



