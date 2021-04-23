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Медведи разгуливают по улицам Новополоцка
Источник материала: Партизан
Медведицу с медвежонком встретил во время вечерней прогулки по городу житель Новополоцка.
Бурые медведи. Иллюстративное фото pixabay.com
Об инциденте
Мужчина рассказал, что он гулял на спортивной площадке возле политехнического колледжа, находящейся на пересечении улиц Слободская и Ктаторова, когда заметил медведей.
Новополочанину не удалось сфотографировать хищников, зашедших в город. Он постарался как можно быстрее и осторожнее уйти с того места.
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Медведицу с медвежонком встретил во время вечерней прогулки по городу житель Новополоцка.
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