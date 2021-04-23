Медведи разгуливают по улицам Новополоцка





Бурые медведи. Иллюстративное фото pixabay.com





пишет ННВ со ссылкой на портал gorod214.by, по информации издания новополочанин заметил медведей около 20 апреля около 20:00 во время вечерней прогулки. Об инцидентеННВ со ссылкой наgorod214.by, по информации издания новополочанин заметил медведей около 20 апреля около 20:00 во время вечерней прогулки.





Мужчина рассказал, что он гулял на спортивной площадке возле политехнического колледжа, находящейся на пересечении улиц Слободская и Ктаторова, когда заметил медведей.





Новополочанину не удалось сфотографировать хищников, зашедших в город. Он постарался как можно быстрее и осторожнее уйти с того места.







