Главный вуз айтишников рассказал, почему наберет меньше студентов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Факультет компьютерных систем и сетей Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники наберет на 120 студентов меньше. В пресс-службе вуза пояснили, что это связано с несколькими факторами.

В прошлом году на факультет поступило 600 человек, в этом их будет 480 – из них 225 поступят на бюджетную форму обучения. Такое сокращение, говорят в БГУИР, связано с конкретными заказами на подготовку специалистов от предприятий и организаций – заказчиков кадров и иными факторами.

"Учитывается спрос на специалистов той или иной специальности, предельная численность обучающихся, предусмотренная специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность в разрезе специальностей и форм получения образования, а также эффективность организации и обеспечение качества подготовки во время образовательного процесса (комплектность учебных групп и потоков по специальностям, загрузка материально-технической базы)", – пояснили в вузе.

Там подчеркнули, что с учетом этих факторов будет обеспечен прием белорусов в вуз на уровне 2900-3400 человек. Кроме того, на некоторые специальности плановый набор увеличился – на "медицинскую электронику" возьмут 40 первокурсников (раньше 20), на "защиту информации в телекоммуникациях" – 45 (ранее 30).

Всего же в этом году БГУИР планирует принять 2878 человек, в прошлом году набор составил 3256 выпускников школ

Приемная кампания 2021: сколько первокурсников наберут вузы и колледжи в целом?

В конце марта стали известны планы по набору в высших и средних специальных учебных заведений Беларуси. Так, в вузы в этом году запланировано принять 54,9 тысячи абитуриентов, из них на бюджет – 27,8 тысячи. Это больше половины от всего плана приема. Прием документов будет вестись более чем в 50 вузах.

Поступить можно будет и в филиалы российских вузов в Минске – РЭУ имени Г.В. Плеханова и Российского государственного социального университета. В этом году в каждом из них выделено по 50 бюджетных мест для белорусских студентов.

Что касается ссузов, то поступить можно будет в 110 учреждений, документы примут еще 83 филиала вузов, которые ведут подготовку на этой ступени образования. Всего данные учебные заведения в этом году примут 39,6 тысячи первокурсников, из которых за счет бюджета смогут учиться 25,8 тысячи человек.

Подготовку по уровню профессионально-технического образования (ПТУ и лицеи) будут вести более 160 учреждений. Фактически все поступившие смогут учиться бесплатно: из 26,7 тысячи мест за счет бюджета обучаться будет 26,6 тысячи человек.

Для "целевиков" цифры приема будут утверждены до 1 мая, а по педагогическим специальностям – до 1 июня. Как ранее поясняла в комментарии Sputnik консультант управления высшего образования Минобразования Беларуси Ремма Герловская , в 2021-м мест для специалистов, поступающих по направлениям, будет больше.

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