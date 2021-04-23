Контрсанкции. Запрещен ввоз товаров компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf

Совет министров Беларуси определил список подпадающих под контрсанкции товаров зарубежных компаний, которые отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в Минске.

Перечень составлен «для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа», сообщила пресс-служба правительства.





В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me).

Санкции будут действовать полгода.

При выявлении на границе запрещенные к ввозу товары «будут подлежать обратному вывозу с территории страны». В случае выявления таких товаров в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах лицам, осуществляющим торговлю, «будет выдаваться предписание на запрет их реализации».

Постановление не распространяется на ввозимые гражданами товары для личного пользования, транспортные средства, указанные в постановлении, которые зарегистрированы в странах Евразийского экономического союза, а также на временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС.

Субъекты торговли, у которых на дату вступления в силу постановления (через 10 дней после опубликования) будут находиться остатки запрещенных товаров, «приостанавливают оптовую и (или) розничную торговлю такими товарами, в течение пяти рабочих дней проводят инвентаризацию их остатков и оформляют инвентаризационную опись».

После этого не позднее пяти рабочих дней с даты составления такой описи они представляют два ее экземпляра в налоговую инспекцию по месту постановки на учет и в течение 60 календарных дней обеспечивают маркировку остатков таких товаров специальными контрольными знаками, которые наносятся на потребительскую упаковку. После маркировки субъекты торговли смогут продолжить их реализацию.

Лица, нарушающие запрет на ввоз запрещенных товаров и их реализацию, будут привлекаться к ответственности.

Перечень запрещенных к ввозу товаров разработан на основании указа от 30 марта 2021 года № 128 «О применении специальных мер», которым предусматривается введение запрета на ввоз на территорию Беларуси и реализацию на ее территории отдельных групп товаров (в том числе товаров отдельных производителей), «страной происхождения которых являются государство и (или) объединение государств, принявшие решение о введении специальных мер в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц или присоединившиеся к специальным мерам в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, принятым иными государствами и (или) их объединениями».

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6 апреля Минздрав запретил ввоз и обращение отдельных наименований парфюмерно-косметической продукции торгового знака Nivea.

«Специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся в том числе продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции», — говорилось в пояснении ведомства.

В марте белорусский дилер Škoda приостановил продажи модели Rapid по требованию Государственного комитета по стандартизации. В ведомстве заявили, что во время контрольно-надзорных мероприятий установлены несоответствия в отношении модели Škoda Rapid.