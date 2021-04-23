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Усов: Приоритет для Кремля – расширение военного присутствия в Беларуси

23.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) – о том, что могли обсуждать главы Беларуси и России во время встречи в Москве.

Усов: Приоритет для Кремля – расширение военного присутствия в Беларуси

Фото lookmytrips.com

После четырех часов переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко вновь не вышли к прессе и ничего не рассказали. Что они могли обсуждать?

– Обсуждали глобальные вопросы, связанные с тем, как Лукашено будет расплачиваться за поддержку Кремля, – сказал в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Павел Усов. – Думаю, для России приоритетом является расширение военного присутствия в Беларуси.

В подтверждение своей мысли он напомнил о недавнем заявлении командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси Игоря Голуба, который рассказал, что летом нынешнего года военные России и Беларуси приступят к несению совместного боевого дежурства по противовоздушной обороне (ПВО) на одном из белорусских аэродромов.

– Скорее всего, российские самолеты будут размещаться в Гродненской области, возможно в Лиде. Это является свиедетельством того, в каком направлении стоит рассматривать движение России по отношению к Беларуси. Возможно, что даже «дорожные карты» по углублению интеграции будут отодвинуты на второе место. Приоритет отдается расширению военно-технического сотрудничества, – считает Усов.

Он также не исключает появления в Беларуси военных баз или ограниченного военного контингента России. При этом Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко при встрече вопрос размещения российской военной базы не обсуждали.

– Договор о размещении военной базы есть и готов, Путин его подписал еще в 2015 году, не было подписи только Лукашенко. Возможно, стороны ожидают подписания Лукашенко того декрета, в связи с которым он говорил о «принципиальном решении», и не хотят поднимать шум раньше времени, – сказал собеседник.

Что будет с подписанием «дорожных карт»?

– Даже если они будут подписаны, их реализация займет определенное время. Поэтому для России может быть приоритетно скорейшее размещение военной базы в Беларуси, что будет означать ее геополитический успех и даст инструменты для давления на Лукашенко, который будет вынужден после этого идти на дальнейшие уступки, в том числе по «дорожным картам», – подытожил Павел Усов.

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«Возможно, что даже «дорожные карты» по углублению интеграции будут отодвинуты на второе место».
 
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