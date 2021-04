Аўтамабілі Škoda і касмэтыка Nivea афіцыйна забароненыя ў Беларусі. Урад апублікаваў сьпіс

Источник материала: Свабода

Дакумэнт прыняты ў адпаведнасьці з прэзыдэнцкім указам «Аб прымяненьні спэцыяльных мераў». Дакумэнт прадугледжвае забарону на ўвоз і рэалізацыю асобных групаў тавараў з краін, якія прынялі рашэньне аб увядзеньні абмежаваньняў да беларускіх юрыдычных або фізычных асобаў.

У пералік забароненых унесеныя тавары групаў кампаній LIQUI MOLY, ŠKODA AUTO і BEIERSDORF (гандлёвыя маркі NIVEA, EUCERIN, LA PRAIRIE, LABELLO, HANSAPLAST, FLORENA, 8X4 , SKIN STORIES, GAMMON, TESA, CHAUL, COPPERTONE, HIDROFUGAL, STOP THE WATER WHILE USING ME).

У выпадку выяўленьня забароненых тавараў пры ўвозе ў Беларусь яны будуць падлягаць зваротнаму вывазу з тэрыторыі краіны. Пры знаходжаньні ў гандлёвых аб’ектах, на рынках, выставах, кірмашах, у інтэрнэт-крамах і сетцы інтэрнэт асобам, якія ажыцьцяўляюць такі гандаль, будзе выдавацца прадпісаньне на забарону іх рэалізацыі.

Пастанова не распаўсюджваецца на тавары для асабістага карыстаньня і транспартныя сродкі, зарэгістраваныя ў дзяржавах — чальцах Эўразійскага эканамічнага саюзу.

Суб’екты гандлю, у якіх на дату ўступленьня ў сілу пастановы будуць знаходзіцца рэшткі забароненых тавараў, мусяць прыпыніць аптовы i раздробны гандаль на працягу пяці рабочых дзён.

Асобы, якія парушаць забарону на ўвоз і рэалізацыю тавараў, будуць прыцягвацца да адказнасьці. Асноўныя пункты пастановы набудуць сілу праз 10 дзён пасьля афіцыйнага апублікаваньня дакумэнта.

Škoda і Nivea — сталыя генэральныя партнэры чэмпіянату сьвету ў хакеі, які сёлета мусілі сумесна прыняць Менск і Рыга. Аднак праз фальсыфікацыю выбараў і наступны гвалт сілавікоў грамадзянская супольнасьць у Беларусі і замежныя існтытуцыі зьвярнуліся да вытворцаў з просьбай адмовіць у фінансаваньні забавы для нелегітымнага рэжыму. Пікеты прадстаўнікоў беларускай дыяспары прайшлі ля офісаў кампаній у Чэхіі і Нямеччыне.

У выніку спонсары адмовіліся фінансаваць беларускую частку сусьветнага першынства, а Міжнародная фэдэрацыя хакея прыняла рашэньне праводзіць спаборніцтвы толькі ў сталіцы Латвіі. Беларусь такога права пазбавілі.