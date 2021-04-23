ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Картина дня: "Домашний" за порог - хлопотное дельц

23.04.2021 19:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Это было понятно с самого начала, но как-то не верилось. У Березовского с его «Домашним» дело дошло до уголовщины, а сам предприниматель вроде как не в стране. А вот Сергей «Хлопотное дельце» убежать от правоохранителей во всю мощь не смог. Дали 30 суток. Тем временем минские власти разрешили гражданам пить воду из-под крана.



МАРТ регулировал цены, регулировал да вырегулировался. Подумывает уже о либерализации ценового дирижирования, пишет Officelife.media. Строгую классическую партитуру социально значимых товаров поменяют на нечто другое.

Интересно, что будет с ценами на сахар. Трем сахарным заводам — очередная подмога от государства — кредиты под гарантии правительства.

О ценах на лекарства. Власти придумали, как их сдерживать. Только трудом. Неутомимые участники рейдов и мониторингов не дадут дельцам от фармакопеи наживаться на нашем пошатнувшемся здоровье! 

Дело «Домашнего», похоже, приближается к кульминации. Конечно, это будет связано с Уголовным кодексом. По неофициальным данным, задержаны жена и сын Березовского. А денег пока нет. Возможно, реализуется старый добрый трюк: родственники в обмен на деньги. Практиковался еще в старой доброй (и суровой) Англии.

Кстати, при старых-то королях с бунтовщиками особо не церемонились. Ну бывали театрализованные казни. И все. Остальные идите работайте, а то так же сделаем… Но сейчас времена другие. Права человека, гласность. Участникам «Чернобыльского шляха» просто отказали в проведении акции. Ни один человек при этом не пострадал. Наоборот. Проявляется забота о каждом. Этому каждому разрешили пить воду из-под крана. Как прежде…

Не все коту масленица. Первое предупреждение юрлицу «Табакерки» прилетело от МАРТ. Ибо доминирующее положение на рынке к поведению подобающему обязывает.

Под конец надо прописать какую-то мораль. Она проста. Раньше был поедатель личного времени довольно примитивен — телевизор. А сейчас напридумывали разные «тик-токи». Не такие уж они примитивные. И оторваться трудно. А вы сделайте усилие! На улице весна. Можно надеть кроссовки и гонять во всю мощь. К сожалению, не у всех получается. Но немного терпения и регулярных тренировок. Все тогда получится!
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это было понятно с самого начала, но как-то не верилось. У Березовского с его «Домашним» дело дошло до уголовщины, а сам предприниматель вроде как не в стране. А вот...
 
Новости дня
Новости разные
 
За шпацыр з парасонам затрымалі палову сям’і Міхайлавых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by