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Левченко о вхождении Мирного в состав комиссии спортсменов НОК: «Вовремя пост убрал про насилие в Беларуси и все получилось
Источник материала: Партизан
Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко прокомментировала попадание теннисиста Максима Мирного в состав комиссии спортсменов НОК Беларуси.
«Максим Мирный вовремя пост убрал про насилие в Беларуси и все получилось
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Левченко о вхождении Мирного в состав комиссии спортсменов НОК: «Вовремя пост убрал про насилие в Беларуси и все получилось
Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко прокомментировала попадание теннисиста Максима Мирного в состав комиссии спортсменов НОК Беларуси.
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