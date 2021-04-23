Депутат ГД РФ предлагает подписать соглашение между Беларусью и Севастополем

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. После встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве 22 апреля интеграционные процессы получат новый виток развития, такое мнение выразили участники круглого стола на тему: "Политические трансформации на постсоветском пространстве как вызов белорусско-российской интеграции", прошедшего в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь .

Динамику вышеозначенному процессу, по их мнению, придадут контакты между регионами.

"Хорошая есть тенденция в белорусско-российских отношениях – подписание социально-экономических соглашений, договоров между субъектами Российской Федерации и Беларусью. Давайте с Севастополем подпишем подобного рода соглашение, я это озвучиваю на круглом столе публично", – заявил депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Белик.

Эксперты опровергли информацию ряда западных политологов о том, что процесс интеграции Беларуси и России – это постепенное, но неизбежное поглощение одного государства другим.

"С первого дня мы заявили: самое главное – мы за союзнические отношения, но ни в коей мере это не должно коснуться нашего суверенитета. Мы независимая страна. Жизнь сколько раз показала, что у России другого не просто партнера – брата, соседа друга нет. Это аксиома", – отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Тенгиз Думбадзе.

Равноправное партнерство

Союз Беларуси и России, особо подчеркнул спикер, строился и будет строиться исключительно на принципах равноправного партнерства, где во главу угла ставится двустороннее развитие, а не сиюминутная выгода одного из партнеров. Россия как стратегический партнер, что показали недавние события в Беларуси, оказывает поддержку союзнику.

"В данном случае Российская Федерация выступает донором стабильности в регионе в целом. Потому что не будь такой поддержки, не займи такую взвешенную, грамотную позицию Россия – позицию невмешательства во внутреннюю повестку, не будь четкой стратегии поддержки Республики Беларусь на внешнем контуре, и четкая позиция международных организаций, в общем-то, не дало случиться каким-то абсолютно трагическим событиям", – отметил председатель оргкомитета партии "СОЮЗ" Сергей Лущ.

Популяризировать Союзное государство

Тема безопасности двух государств получила продолжение во время встречи президентов Беларуси и России в Москве. Взаимодействие в этой сфере будет укрепляться. Однако, по мнению участников круглого стола, требуется еще более популяризировать тему строительства Союзного государства и, прежде всего, среди молодежи.

"Буквально через два-три месяца мы в Минске готовим большое мероприятие с нашими белорусскими партнерами, посвященное как раз популяризации идеи союзной интеграции, евразийской интеграции среди молодежи", – заявил директор АНО "Институт русского зарубежья" Сергей Пантелеев.

По мнению участников круглого стола, интеграционные процессы между Беларусью и Россией будут не только укрепляться, но и заметно ускорятся – это требование времени.

"Я уверен, что Союзное государство будет дальше интегрироваться. Союзу быть, и он будет, по крайней мере, лучше европейского по своей сути, по своей ментальности, по своим задачам", – резюмировал Дмитрий Белик.