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Задержан подозреваемый в поджоге «Табакерок» в Боровлянах
Источник материала: ОНТ
Следственный комитет возбудил уголовное дела в отношении мужчины за поджог киосков «Табакерка», cообщили на официальном
В ночь с 13 на 14 апреля неизвестный поджег два киоска «Табакерка» в деревне Боровляны Минского района. То же самое повторилось и несколько дней спустя. По данным фактам Минский районный отдел СК возбудил уголовные дела по ч.1 ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса.
Подозреваемым оказался 53-летний местный житель, врач одной из больниц Минска. В содеянном он признался.
В ходе обыска по месту жительства у него изъяли зажигалку, мобильный телефон и одежду. Окончательную правовую оценку действиям мужчины дадут по результатам расследования.
Фото: СК
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Следственный комитет возбудил уголовное дела в отношении мужчины за поджог киосков «Табакерка», cообщили на официальном сайте ведомства. В ночь с 13 на 14 апреля...
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