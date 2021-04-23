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Задержан подозреваемый в поджоге «Табакерок» в Боровлянах

23.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Задержан подозреваемый в поджоге «Табакерок» в Боровлянах

Следственный комитет возбудил уголовное дела в отношении мужчины за поджог киосков «Табакерка»,  cообщили на официальном сайте ведомства.

В ночь с 13 на 14 апреля неизвестный поджег два киоска «Табакерка» в деревне Боровляны Минского района. То же самое повторилось и несколько дней спустя. По данным фактам Минский районный отдел СК возбудил уголовные дела по ч.1 ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Подозреваемым оказался 53-летний местный житель, врач одной из больниц Минска. В содеянном он признался.

В ходе обыска по месту жительства у него изъяли зажигалку, мобильный телефон и одежду. Окончательную правовую оценку действиям мужчины дадут по результатам расследования.

Фото: СК

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Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет возбудил уголовное дела в отношении мужчины за поджог киосков «Табакерка»,  cообщили на официальном сайте ведомства. В ночь с 13 на 14 апреля...
 
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