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Подростка, зацепившего высоковольтную линию во время рыбалки, доставили в Минск на вертолете

23.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подростка, зацепившего высоковольтную линию во время рыбалки, доставили в Минск на вертолетеМинск на вертолете" class="one-news__figure-img">

Спасательная операция после одной рыбалки. Чтобы спасти жизнь ребёнку, потребовалось помощь авиации. В Минск из Мстиславского района его доставили на вертолёте.

Вертолёт приземлился прямо на газоне во дворе столичной больницы скорой помощи. Когда медики в районной больнице поняли, что 16-летнего подростка не спасти, было решено оперативно доставить его в Минск. У юноши обожжено более 70% тела. Он получил такие ожоги во время рыбаки, зацепил удочкой провод высоковольтной линии. От удара током на нём загорелась одежда. Рыбаки, которые были неподалеку, оказали первую помощь и вызвали медиков. Следователи проводят проверку.

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Теги: Минск
 
 
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Спасательная операция после одной рыбалки. Чтобы спасти жизнь ребёнку, потребовалось помощь авиации. В Минск из Мстиславского района его доставили на вертолёте....
 
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