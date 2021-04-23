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Дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 24 апреля

23.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 24 апреля

24 апреля погодные условия будет определять малоподвижный атлантический циклон. Его центр будет кружить над Финским заливом, а холодный атмосферный фронт, связанный с вихрем, продвигаясь через Беларусь будет затягивать холодную неустойчивую воздушную массу с севера Европы.

В субботу – облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди вперемешку с мокрым снегом. Днем возможны грозы. Влажность до 80%. Ветер северо-западный, западный порывистый, днем временами сильный порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура воздуха +1°С…+3°С. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4°С – 6°С прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до отметок от +4°С в северных районах до +7°С в южных и западных. К вечеру +3°С…+5ׄ°С.

В воскресенье, метеоусловия существенно не изменятся. При облачной с небольшими прояснениями погоде, почти повсеместно пройдут кратковременные осадки, в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, северо-западный порывистый, днем по северу сильный порывистый. Влажность до 90%. Температура воздуха минимальная ночью -4°С…+1°С, днем +3°С…+9°С. Такой температурный фон до 5°С ниже климатической нормы. Холодная погода сохранится и на следующей неделе. 

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24 апреля погодные условия будет определять малоподвижный атлантический циклон. Его центр будет кружить над Финским заливом, а холодный атмосферный фронт,...
 
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