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Правительство запретило ввоз в Беларусь товаров Nivea и Škoda

23.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Правительство запретило ввоз в Беларусь товаров Nivea и Škoda

Правительство установило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси, об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Александра Исаева в своем Facebook.

Ограничения введены для обеспечения защиты национальных интересов и с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа. Данное решение закреплено постановлением Совета Министров от 23 апреля 2021 г. № 240 на основании Указа Президента.

 В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me).

В случае выявления запрещенных товаров при ввозе в Беларусь, они будут подлежать обратному вывозу. При выявлении их при продаже, лицам, осуществляющим торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации.

Лица, нарушающие запрет, будут привлекаться к ответственности.

Основные пункты постановления вступают в силу через 10 дней после опубликования документа.

Срок ограничения – шесть месяцев.


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Правительство установило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси, об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Беларуси...
 
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