Правительство запретило ввоз в Беларусь товаров Nivea и Škoda

Правительство установило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси, об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Александра Исаева в своем Facebook.

Ограничения введены для обеспечения защиты национальных интересов и с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа. Данное решение закреплено постановлением Совета Министров от 23 апреля 2021 г. № 240 на основании Указа Президента.

В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me).

В случае выявления запрещенных товаров при ввозе в Беларусь, они будут подлежать обратному вывозу. При выявлении их при продаже, лицам, осуществляющим торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации.

Лица, нарушающие запрет, будут привлекаться к ответственности.

Основные пункты постановления вступают в силу через 10 дней после опубликования документа.

Срок ограничения – шесть месяцев.





