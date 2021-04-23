Источник материала: ОНТ

Шведский футболист Златан Ибрагимович продлил контракт с итальянским «Миланом». Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.

39-летний форвард в нынешнем сезоне провёл 24 матча, в которых забил 17 мячей и отдал один результативный пас. Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года, ранее он выступал за итальянскую команду с 2010 по 2012 годы. В октябре шведскому футболисту исполнится 40 лет. Месяц назад форвард вернулся в сборную Швеции после пятилетнего перерыва.

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