|
Шведский футболист Златан Ибрагимович продлил контракт с итальянским «Миланом»
Источник материала: ОНТ
Шведский футболист Златан Ибрагимович продлил контракт с итальянским «Миланом». Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.
39-летний форвард в нынешнем сезоне провёл 24 матча, в которых забил 17 мячей и отдал один результативный пас. Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года, ранее он выступал за итальянскую команду с 2010 по 2012 годы. В октябре шведскому футболисту исполнится 40 лет. Месяц назад форвард вернулся в сборную Швеции после пятилетнего перерыва.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шведский футболист Златан Ибрагимович продлил контракт с итальянским «Миланом». Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года. 39-летний форвард в нынешнем сезоне...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)