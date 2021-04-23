Россия и Египет возобновляют авиасообщение на курорты Красного моря

Источник материала: ОНТ

Президенты России и Египта договорились о возобновлении полетов в аэропорты курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх, передает РБК .

Как уточнила египетская сторона, главы двух государств договорились о полном возобновлении авиасообщения, исходя из «стандартов безопасности и комфорта, обеспечиваемых египетскими аэропортами».

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на формирование программ полетов в Египет у туроператоров уйдет одна-две недели.

Напомним, авиасообщение между странами было прервано в ноябре 2015 года после того, как потерпел крушение самолет российской компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда жертвами катастрофы стали 224 человека. В начале 2018 года Путин подписал указ о возобновлении регулярных рейсов в столицу Египта. Из-за пандемии авиасообщение вновь прервалось. В сентябре 2020-го перелеты в Каир стали возможны, но чартерные рейсы на курорты Красного моря остались под запретом.

Фото: Pixabay

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