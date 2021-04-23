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Корабль Crew Dragon-2 стартовал к МКС: эффектные кадры с мыса Канаверал
Источник материала: ОНТ
Новый взлёт Crew Dragon: корабль SpaceX с четырьмя космонавтами на борту стартовал к Международной космической станции. НАСА публикует эффектные кадры с мыса Канаверал.
В составе экипажа астронавты из трёх стран. Им предстоит провести на орбите около полугода. Crew Dragon принадлежит компании Илона Маска. Этот запуск с астронавтами на борту – третий для SpaceX за 12 месяцев.
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Новый взлёт Crew Dragon: корабль SpaceX с четырьмя космонавтами на борту стартовал к Международной космической станции. НАСА публикует эффектные кадры с мыса Канаверал. В...
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