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Дочь во время ссоры избила отца сначала полкой, а затем топором

23.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дочь во время ссоры избила отца сначала полкой, а затем топором

О любви к своим детям, о любви детей к своим родителям. И о любви к алкоголю, которая иногда оказывается сильнее. И детей превращает в сирот. Вот только: кто пил и кто кого после убил? Далее в шокирующей истории.  

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Деревня Столпище. Обычный (на первый взгляд) деревенский дом. В котором жили пожилой отец с младшей дочерью. В тот вечер между ними вдруг вспыхнет конфликт. Позже местному участковому позвонит приёмная старшая дочка пенсионера и скажет, что на мобильный телефон ей позвонила её сестра и сообщила о том, что по месту жительства нашла убитое тело, её отца.

Участковый сразу же отправится в тот злополучный дом. 

На пороге его встретит та самая Ольга. Младшенькая. Взгляд участкового сразу же упадёт на яму. Так называют самодельный погреб в деревенском доме. 

Участковый задержит женщину. Позже выяснится: во время ссоры разъяренная дочь сначала полкой, а затем топором начнёт безжалостно избивать родного отца. Когда же придёт осознание, что родитель мёртв, она спрячет его тело в погреб. И попытается сымитировать ограбление. 

Телевизор она специально спрячет в сарае. В комнате вымоет полы. Переоденется. Но замести следы преступления всё равно не получится. Тем более что 11 лет назад гражданка была осуждена к 9 годам и 3 месяцам лишения свободы

По амнистии она выйдет через 8 с небольшим. Устроится на работу полеводом. И будет жить с отцом. Иногда вспоминая про мать. Которую сама же 11 лет назад и убила. Топором.  

Возбуждено уголовное дело. Дочь, сама сделавшая себя сиротой, даёт признательные показания. 

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Теги: Новости
 
 
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О любви к своим детям, о любви детей к своим родителям. И о любви к алкоголю, которая иногда оказывается сильнее. И детей превращает в сирот. Вот только: кто пил и кто...
 
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