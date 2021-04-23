Во Франции злоумышленник с ножом напал на сотрудницу полиции. Женщина скончалась

Источник материала: ОНТ

В пригороде Парижа мужчина напал на сотрудницу полиции. От ножевых ранений женщина скончалась, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Всё произошло около 14:20 по местному времени в городе Рамбуйе (департамент Ивелин). Это 45 км от столицы Франции.

Полиция смогла нейтрализовать злоумышленника, применив огнестрельное оружие. Нападавший также погиб от ран.

По данным правоохранителей, нападавший родом из Туниса. Его мотивы неизвестны. На место происшествия выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс и глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Как сообщил последний у себя в Twitter , нападение произошло в помещении комиссариата полиции.

Фото: Pixabay

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