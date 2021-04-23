Массовая дорожная авария в США: столкнулись сразу 80 автомобилей

Источник материала: ОНТ

Массовая дорожная авария в США. Неожиданный снегопад в Висконсине превратился для водителей в настоящий хаос.

Сразу 80 автомобилей столкнулись на скользкой дороге! Огромные грузовики скользили, словно тюбинги, и один за другим врезались друг в друга. Тех, кто не влез в «паровоз», разбросало по обочинам. Больше всего досталось легковым автомобилям. И водителям, что были за рулем. Как минимум один человек погиб, десятки – пострадали. Такая погода для Висконсина в апреле – аномальная.

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