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Тарантино, Клуни, Виторган... Знаменитости, которые стали отцами после 50-ти. А некоторые – и после 70-ти!
Источник материала: ОНТ
В 70-х годах мужчины становились отцами приблизительно в 27 лет. В наше время большинство мужчин решают продолжить свое поколение в возрасте старше 40 или даже 50 лет. Посмотрите на подборку знаменитостей, которые ощутили радость отцовства уже после 50-летия.
1. Квентин Тарантино, стал отцом в 56 лет
Не так давно известный режиссер представил поклонникам свой фильм «Однажды в Голливуде» и заявил, что думает уйти из профессии, сняв всего 10 картин. Тарантино хочет посвятить себя семье и наслаждаться другими ценностями жизни.
2. Джордж Клуни, стал отцом в 56 лет
Многие годы проходив холостяком, Клуни все-таки остепенился 6 лет назад. Строгая адвокатесса Амаль Аламуддин «сломала» актера и довела его до алтаря. Отцом Джордж стал 4 года назад. У этой пары родились двойняшки – Александра и Элла. Актер поддерживал жену в течение всей беременности и не отходил от нее ни на шаг.
Как признается сам Клуни, после того, как он узнал о беременности жены, его взгляды на жизнь в корне изменились. Он стал более осторожным и ответственным.
3. Эммануил Виторган, стал отцом в третий раз в 78 лет и в четвертый раз – в 79 лет
Советский актер женился в третий раз в 2003 году на Ирине Млодик. В 78 лет жена ему подарила их первенца, но официально у него уже было двое детей. Девочку решили назвать Этель, что переводится как «благородная». Как рассказывает жена Эммануила, они давно мечтали о ребенке, но для этого нужно было поправить свое здоровье. Они занимались этим почти 20 лет.
Xерез год Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз, чем шокировал общественность.
4. Хью Грант, стал отцом в 50, 51, 54 года и 57 лет
Британский сердцеед прославился многочисленными романами и встречался с самыми красивыми женщинами мира, но в итоге решил остепениться.
10 лет назад известный актер стал отцом во время недолгого романа с китайской кинозвездой Тинглан Хонг. У них родилась дочь. Это был неожиданный, но очень приятный сюрприз. Хью Грант стал прекрасным отцом, заботящимся о своей дочери. И даже выиграл суд, по решению которого имя его дочурки запрещено называть в прессе.
Хью на этом не этом не остановился, через год у него появился еще один ребенок от Тиглан. Но показав пример идеального отца, он все-таки оставался истинным ловеласом. И почти одновременно у него появился еще один сын от телепродюсера Анны Эберштейн.
Сейчас у Хью и Анны уже трое детей. И Грант признается, что роль отца на него влияет положительным образом. Только после таких резких изменений в жизни он понял, как прекрасно быть семейным человеком.
5. Ричард Гир, стал отцом в 50, 69 лет и 70 лет
Актер рад, что сын у него появился лишь в возрасте 50 лет. Как говорит сам Ричард Гир: «Я не жалею, что стал отцом так поздно. Если бы я был моложе, то продолжал бы искать свой путь в жизни, беспокоиться о карьере. Но в 50 я уже вполне готов посвятить себя формированию другого человека».
Потом Ричард Гир развелся со второй женой и женился на Александре Силва. В феврале 2018 года у них появился первый общий ребенок. И уже в феврале 2019 года Алехандра родила актеру второго ребенка. Ричард Гир считает себя настоящим счастливчиком, потому что женился на любимой женщине, которая родила ему двоих детей.
По материалам сайтов
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Тарантино, Клуни, Виторган... Знаменитости, которые стали отцами после 50-ти. А некоторые – и после 70-ти!
В 70-х годах мужчины становились отцами приблизительно в 27 лет. В наше время большинство мужчин решают продолжить свое поколение в возрасте старше 40 или даже 50 лет....
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