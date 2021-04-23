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Белстат назвал среднюю зарплату в Беларуси в марте 2021 года

23.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белстат назвал среднюю зарплату в Беларуси в марте 2021 года

Национальный статистический комитет назвал среднюю заработную плату работников Беларуси в марте текущего года. Она составила Br1384,7. Это на Br94,7 выше, чем в феврале. 

В январе средняя зарплата составила Br1290. Стоит учитывать, что это данные до вычета подоходного налога (13%) и взносов в ФСЗН (1%).

По регионам лидирует столица – Br2062,9. В Минской области средняя зарплата составила Br1337,5, Гомельской – Br1196,3, Гродненской – Br1176,1, Брестской – Br1157,3, Витебской – Br1121,3, Могилевской – Br1102,7.

В целом по стране реальная заработная плата (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в этом марте по сравнению с мартом 2020 года возросла на 4,8%.

Cамые высокие заработные платы у работников из IT-сферы (Br7301,4), затем идет сфера финансовых услуг и страхования (Br3542,4), после – воздушного транспорта (Br2511,1, в том числе грузового – Br2850).

Самые низкие зарплаты у работников парикмахерских и салонов красоты (Br665,5), сферы творческой деятельности и развлечений (Br732,5), работников библиотек, музеев и других учреждений в области культуры (Br744) и у тех, кто работает в спецучреждениях и занимается предоставлением социальных услуг (Br777,9).

Фото: БЕЛТА

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Национальный статистический комитет назвал среднюю заработную плату работников Беларуси в марте текущего года. Она составила Br1384,7. Это на Br94,7 выше, чем в феврале. ...
 
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