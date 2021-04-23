Работников минской милиции – ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС – чествовали в канун годовщины чернобыльской катастрофы

Источник материала: ОНТ

В канун годовщины чернобыльской катастрофы сегодня чествовали бывших и нынешних работников столичной милиции – тех, кто ликвидировал последствия аварии.





В 1986-м в зоне радиационного загрязнения работали сотни тысяч человек из всех уголков Советского Союза. Среди них 600 тысяч белорусов, в том числе 15 тысяч милиционеров. 35 лет отделяют нас от тех страшных событий, но, несмотря на время, ликвидаторы помнят всё в деталях.

После вручения нагрудных знаков, благодарственных писем и памятных подарков ветераны отправились Храм Преподобной Евфросинии Полоцкой. Здесь память жертв трагедии почтили заупокойной службой. К 35-й годовщине сюда из Ярославля привезли икону «Чернобыльский спас», написанную специально для храма.

На территории храма ещё в десятую годовщину Чернобыльской катастрофы был заложен Сад Надежды. Участники нынешней церемонии пополнили его новым деревом.

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