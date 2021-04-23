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Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей поручился за малый бизнес более чем на 3 млн руб.: предприниматели могут обратиться за помощью

23.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей поручился за малый бизнес более чем на 3 млн руб.: предприниматели могут обратиться за помощью

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей поручился за малый бизнес более чем на 3 млн руб. Это итоги работы гарантийного фонда. Без такого содействия проекты не получили бы финансирования от банков в случае нехватки денег на залог.


Так работает кредитно-гарантийный механизм фонда. Он оказывает финансовую поддержку малому бизнесу. За помощью могут обратиться предприниматели, малые и микроорганизации. Что ещё нужно для их развития, эксперты обсуждали сегодня в Минске. Банков, которые готовы принять поручительство фонда и выдать кредит, в этом году может стать больше. Пока их менее десяти. Фонд планирует начать сотрудничество с лизинговыми организациями. Первостепенное значение для его работы имеют процедуры финансирования и обеспечения при получении кредитов и займов. Их затрагивает президентский Декрет «О развитии предпринимательства». Сейчас обсуждается его возможная корректировка. На правовом портале актуальность и эффективность Декрета можно обсудить до 20 мая.

Пётр Арушаньянц, генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей: «Определённая корректировка, безусловно, необходима в части возможности, скажем так, ускорения доступа к финансам, где-то, чтобы более гибко возможность целевого финансирования, но при этом нужно учитывать, что, допустим, Белорусский фонд финансовой поддержки работает с льготными кредитами, и для нас важно, чтобы эта льготная категория касалась больше производственного бизнеса. Это сейчас приоритет».

Малый бизнес вскоре получит и доступ к промышленным гигантам. Это новый проект – контактно-кооперационные биржи. Порядка двух десятков предприятий готовы найти новых партнёров. В пилотном проекте – МТЗ и МАЗ. Первая контактная онлайн-биржа – уже на следующей неделе. 

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Теги: Минск
 
 
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