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Вакцинация от COVID-19 набирает обороты: «Спутником V» привились сотрудники фармацевтической компании

23.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вакцинация от COVID-19 набирает обороты: «Спутником V» привились сотрудники фармацевтической компании

Чтобы остановить ковид, делают ставку на прививки. Сегодня началась вакцинация на столичных предприятиях. Одними из первых уколы российского «Спутника» сделали сотрудники фармацевтической компании.


«Боль не почувствовал, когда укололи. В принципе, как комарика укус. Обычная прививка».

Вакцинация проходит в несколько этапов. Пациентов осматривают, меряют температуру, уровень кислорода в крови и давление. Обязательно объясняют, какие могут быть последствия от инъекции, и опровергают домыслы о летальных случаях.

Анна Полякова, главная медсестра 21-й центральной районной поликлиники Заводского района г. Минска«Каждое последствие введения любой вакцины подвергается эпидемическому расследованию. Если бы был такой случай, мы бы не подвергали опасности других людей. Данная вакцина не вызывает каких-то серьезных изменений в организме, которые приведут к смертельному исходу».

После прививки нужно строго следовать рекомендациям врача. Вакцинация не даёт полной страховки от болезни, говорят медики, но однозначно человек перенесёт заражение легче – в виде простуды. Второй этап вакцинации – через 21 день. 

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Теги: Минск
 
 
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Чтобы остановить ковид, делают ставку на прививки. Сегодня началась вакцинация на столичных предприятиях. Одними из первых уколы российского «Спутника» сделали...
 
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Вакцинация от COVID-19 набирает обороты: «Спутником V» привились сотрудники фармацевтической компании
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