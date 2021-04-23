|
Вакцинация от COVID-19 набирает обороты: «Спутником V» привились сотрудники фармацевтической компании
Источник материала: ОНТ
Чтобы остановить ковид, делают ставку на прививки. Сегодня началась вакцинация на столичных предприятиях. Одними из первых уколы российского «Спутника» сделали сотрудники фармацевтической компании.
Вакцинация проходит в несколько этапов. Пациентов осматривают, меряют температуру, уровень кислорода в крови и давление. Обязательно объясняют, какие могут быть последствия от инъекции, и опровергают домыслы о летальных случаях.
После прививки нужно строго следовать рекомендациям врача. Вакцинация не даёт полной страховки от болезни, говорят медики, но однозначно человек перенесёт заражение легче – в виде простуды. Второй этап вакцинации – через 21 день.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вакцинация от COVID-19 набирает обороты: «Спутником V» привились сотрудники фармацевтической компании
Чтобы остановить ковид, делают ставку на прививки. Сегодня началась вакцинация на столичных предприятиях. Одними из первых уколы российского «Спутника» сделали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)