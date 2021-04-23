Вакцинация от COVID-19 набирает обороты: «Спутником V» привились сотрудники фармацевтической компании

Источник материала: ОНТ

Чтобы остановить ковид, делают ставку на прививки. Сегодня началась вакцинация на столичных предприятиях. Одними из первых уколы российского «Спутника» сделали сотрудники фармацевтической компании.





«Боль не почувствовал, когда укололи. В принципе, как комарика укус. Обычная прививка».

Вакцинация проходит в несколько этапов. Пациентов осматривают, меряют температуру, уровень кислорода в крови и давление. Обязательно объясняют, какие могут быть последствия от инъекции, и опровергают домыслы о летальных случаях.

Анна Полякова, главная медсестра 21-й центральной районной поликлиники Заводского района г. Минска: «Каждое последствие введения любой вакцины подвергается эпидемическому расследованию. Если бы был такой случай, мы бы не подвергали опасности других людей. Данная вакцина не вызывает каких-то серьезных изменений в организме, которые приведут к смертельному исходу».

После прививки нужно строго следовать рекомендациям врача. Вакцинация не даёт полной страховки от болезни, говорят медики, но однозначно человек перенесёт заражение легче – в виде простуды. Второй этап вакцинации – через 21 день.

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