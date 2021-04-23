ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Оршанском районе мужчину насмерть сбил поезд

23.04.2021 19:49 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Утром 23 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожных путей на перегоне Богушевская — Стайки обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

 

В Оршанском районе мужчину насмерть сбил поезд
Снимок носит сугубо иллюстративный характер. Фото: readovka67.ru.

 

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила — характер телесных повреждений на теле погибшего говорит о том, что его сбил поезд.

Следователи выяснили, что наезд совершен утром 23 апреля вблизи деревни Лесничие Оршанского района поездом сообщением «Орша—Витебск». Погибшим оказался 54-летний местный житель.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

 

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 23 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожных путей на перегоне Богушевская — Стайки обнаружено тело мужчины...
 
Новости дня
Новости разные
 
Аўтамабілі Škoda і касмэтыка Nivea афіцыйна забароненыя ў Беларусі. Урад апублікаваў сьпіс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by