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В Бресте на бело-красной трубе ТЭЦ рисуют орнамент государственного флага

23.04.2021 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На бело-красную трубу ТЭЦ в Бресте начали наносить бело-красный орнамент, аналогичный тому, какой можно видеть на государственном флаге.


В «Брестэнерго» не смогли объяснить, зачем на трубу ТЭЦ наносят данный рисунок, будет ли в итоге там изображение флага и не противоречит ли нормам закона новая окраска, пишет newsbel.by. Согласно нормам промышленные трубы, являющиеся аэродромными препятствиями, должны быть обозначены строго определенным образом — красными (или оранжевыми) и белыми горизонтальными полосами.
 
Теги: Брест
 
 
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На бело-красную трубу ТЭЦ в Бресте начали наносить бело-красный орнамент, аналогичный тому, какой можно видеть на государственном флаге.
 
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