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В Бресте на бело-красной трубе ТЭЦ рисуют орнамент государственного флага
Источник материала: Партизан
На бело-красную трубу ТЭЦ в Бресте начали наносить бело-красный орнамент, аналогичный тому, какой можно видеть на государственном флаге.
В «Брестэнерго» не смогли объяснить, зачем на трубу ТЭЦ наносят данный рисунок, будет ли в итоге там изображение флага и не противоречит ли нормам закона новая окраска,
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На бело-красную трубу ТЭЦ в Бресте начали наносить бело-красный орнамент, аналогичный тому, какой можно видеть на государственном флаге.
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