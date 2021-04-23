В Бресте на бело-красной трубе ТЭЦ рисуют орнамент государственного флага

В «Брестэнерго» не смогли объяснить, зачем на трубу ТЭЦ наносят данный рисунок, будет ли в итоге там изображение флага и не противоречит ли нормам закона новая окраска,newsbel.by. Согласно нормам промышленные трубы, являющиеся аэродромными препятствиями, должны быть обозначены строго определенным образом — красными (или оранжевыми) и белыми горизонтальными полосами.