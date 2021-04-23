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На проспекте Дзержинского поворачивал налево и сбил пешехода. ДТП на зеленый сигнал светофора
Источник материала: Onliner
«На перекрестке из центра в сторону Малиновки был сбит пешеход автомобилем „Фольксваген Поло“. Скорая была на месте, укладывали на специальные носилки. Пробка километровая!» — написал около 18 часов пользователь форума под ником Black-lotos. А ближе к 20 часам информацией о ДТП поделилась и Госавтоинспекция.
По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска Любови Трепашко, авария произошла в 16:45. 60-летний водитель автомобиля «Фольксваген» двигался по ул. Чюрлениса и при повороте налево на пр. Дзержинского на разрешающий сигнал светофора совершил наезд на 59-летнюю женщину. Пешеход переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.
В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Проводится проверка.
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«На перекрестке из центра в сторону Малиновки был сбит пешеход автомобилем „Фольксваген Поло“. Скорая была на месте, укладывали на специальные носилки. Пробка...
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