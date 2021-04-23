На проспекте Дзержинского поворачивал налево и сбил пешехода. ДТП на зеленый сигнал светофора

Источник материала: Onliner

«На перекрестке из центра в сторону Малиновки был сбит пешеход автомобилем „Фольксваген Поло“. Скорая была на месте, укладывали на специальные носилки. Пробка километровая!» — написал около 18 часов пользователь форума под ником Black-lotos. А ближе к 20 часам информацией о ДТП поделилась и Госавтоинспекция.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска Любови Трепашко, авария произошла в 16:45. 60-летний водитель автомобиля «Фольксваген» двигался по ул. Чюрлениса и при повороте налево на пр. Дзержинского на разрешающий сигнал светофора совершил наезд на 59-летнюю женщину. Пешеход переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Проводится проверка.



