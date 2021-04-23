Страны Балтии решили выслать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Литва, Латвия и Эстония решили объявить российских дипломатов в своих странах персонами нон грата в знак солидарности с Чехией.



Российскиедипломаты покадают Чехию. Фото: uainfo.org.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном министерствами трех стран в пятницу, 23 апреля, сообщает «Европейская правда» .

«23 апреля 2021 года министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение объявить одного дипломата посольства России в Латвийской Республике нежелательным лицом», — говорится в сообщении МИД Латвии.

Решение министра было принято в знак солидарности с правительством Чехии в связи с незаконной деятельностью российских спецслужб в Чехии, а также после оценки деятельности дипломата посольства России в Латвии и выявленных нарушений, отметили в министерстве.

Министерство иностранных дел Литвы в свою очередь решило выслать двух сотрудников посольства в Вильнюсе, «поскольку они осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом». Им дали семь дней на то, чтобы покинуть страну.

Посольство Литвы в Москве также выразило готовность помочь посольству Чехии в России выполнять функции, которые нарушены из-за приказа Москвы о резком сокращении штата.

В МИД Литвы отметили, что решение было принято в тесной координации с латвийскими и эстонскими партнерами.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис во время пресс-конференции в пятницу также сообщил, что Эстония решила выслать одного работника российского посольства, занимавшегося шпионской деятельностью. Позже это решение подтвердили в МИД Эстонии.

«Сегодня Эстония выслала российского дипломата в знак солидарности с Чехией после взрыва 2014 года у Врбетице. Такая деятельность России нарушает международное право, подрывает европейскую безопасность и стабильность и является неприемлемой», — говорится в сообщении министерства в Twitter

22 апреля Словакия решила выслать трех российских дипломатов в ответ на организацию россиянами взрывов в Чехии.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части страны и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.