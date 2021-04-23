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Совмин запретил ввоз в Беларусь товаров от Škoda, Nivea и Liqui Moly
23.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Опубликован перечень товаров, попавших под антисанкции.
Правительство
Данное решение основывается на указе № 128 «О применении специальных мер»,
В перечень запрещенных товаров постановлением Совмина № 240 от 23 апреля 2021-го внесены товары групп компаний «Liqui Moly», «Škoda Auto» и «Beiersdorf» (торговые марки «Nivea», «Eucerin», «La Prairie», «Labello», «Hansaplast», «Florena», «8X4», «Skin stories», «Gammon», «Tesa», «Chaul», «Copoertone», «Hidrofugal», «Stop The Water While Using Me»).
Постановлением утверждено Положение о порядке действий в отношении запрещенных товаров.
Так, в случае выявления запрещенных товаров при ввозе в Беларусь такие товары будут подлежать обратному вывозу с территории страны. В случае выявления запрещенных в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и глобальной компьютерной сети Интернет лицам, осуществляющим такую торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации.
Постановление не распространяется на ввозимые гражданами в Беларусь товары для личного пользования, указанные в постановлении, транспортные средства, которые зарегистрированы в государствах – членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства.
Основные пункты постановления вступают в силу через десять дней после официального опубликования документа. Установленный перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев, говорится в сообщении правительства.
Напомним, что компании «Liqui Moly», «Škoda Auto» и «Beiersdorf»
С 11 марта «в связи с предписанием Госстандарта»
В первой половине апреля главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко подписал постановление
30 марта Александр Лукашенко подписал указ № 128 «О применении специальных мер».
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Опубликован перечень товаров, попавших под антисанкции.
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