Совмин запретил ввоз в Беларусь товаров от Škoda, Nivea и Liqui Moly

Источник материала: Салiдарнасць

Опубликован перечень товаров, попавших под антисанкции.





Правительство установило перечень товаров , запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларусь для «обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа».

Данное решение основывается на указе № 128 «О применении специальных мер», подписанном Александром Лукашенко 30 марта 2021-го.

В перечень запрещенных товаров постановлением Совмина № 240 от 23 апреля 2021-го внесены товары групп компаний «Liqui Moly», «Škoda Auto» и «Beiersdorf» (торговые марки «Nivea», «Eucerin», «La Prairie», «Labello», «Hansaplast», «Florena», «8X4», «Skin stories», «Gammon», «Tesa», «Chaul», «Copoertone», «Hidrofugal», «Stop The Water While Using Me»).

Постановлением утверждено Положение о порядке действий в отношении запрещенных товаров.

Так, в случае выявления запрещенных товаров при ввозе в Беларусь такие товары будут подлежать обратному вывозу с территории страны. В случае выявления запрещенных в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и глобальной компьютерной сети Интернет лицам, осуществляющим такую торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации.

Постановление не распространяется на ввозимые гражданами в Беларусь товары для личного пользования, указанные в постановлении, транспортные средства, которые зарегистрированы в государствах – членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства.

Основные пункты постановления вступают в силу через десять дней после официального опубликования документа. Установленный перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев, говорится в сообщении правительства.

Напомним, что компании «Liqui Moly», «Škoda Auto» и «Beiersdorf» отказались от финансирования ЧМ по хоккею в случае, если бы он проходил в Беларуси. Вскоре у представителей этих комапний в Беларуси начались прооблемы.

С 11 марта «в связи с предписанием Госстандарта» были остановлены продажи новых автомобилей «Шкода Рапид» в дилерской сети «Шкода» в Беларуси.

В первой половине апреля главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко подписал постановление о временном запрете ввоза и обращения отдельных наименований продукции торгового знака «Nivea».

30 марта Александр Лукашенко подписал указ № 128 «О применении специальных мер».

«Nivea в стране оставалось на три дня». Белорусы поддержали бренд, отказавшийся спонсировать ЧМ по хоккею в Минске