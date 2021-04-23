ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Сморгонь» добыла первую победу в чемпионате, обыграв «Спутник»

23.04.2021 20:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Голы забили Ковель и Копач.


Сморгонь - Спутник. Фото: ФК Сморгонь

В рамках шестого тура чемпионата Беларуси по футболу "Сморгонь" оказалась сильнее "Спутника" со счётом 2:0. Голы за хозяев забили Леонид Ковель и Данил Копач, пишет sportarena.by.

Отметим, что на 69-й минуте вторую жёлтую карточку получил Алексей Воловик.

Таким образом, "Сморгонь" набрала 4 очка и заняла 13-е место, опередив "Спутник". Следующий матч клуб проведёт против борисовского БАТЭ в гостях, 1 мая.

Клуб из Речицы с тремя очками занимает 14-е место. Спутник сыграет против солигорского Шахтёра в субботу, 1 мая, на своём поле.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Совмин запретил ввоз в Беларусь товаров от Škoda, Nivea и Liqui Moly
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by