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В Жлобине появился свой ОМОН
Источник материала: Партизан
В Жлобине открыли подразделение отряда милиции особого назначения. Новое подразделение открыли 20 апреля, причем, в торжественной обстановке. Сотрудникам созданного подразделения в подарок преподнесли машину,
До этого подобных подразделений в райцентрах Гомельской области не было.
В августе прошлого года Жлобин стал одним из самых протестных райцентров.
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В Жлобине открыли подразделение отряда милиции особого назначения. Новое подразделение открыли 20 апреля, причем, в торжественной обстановке. Сотрудникам...
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