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В Жлобине появился свой ОМОН

23.04.2021 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Жлобине открыли подразделение отряда милиции особого назначения. Новое подразделение открыли 20 апреля, причем, в торжественной обстановке. Сотрудникам созданного подразделения в подарок преподнесли машину, сообщает НН со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.





До этого подобных подразделений в райцентрах Гомельской области не было.

В августе прошлого года Жлобин стал одним из самых протестных райцентров.
 
 
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В Жлобине открыли подразделение отряда милиции особого назначения. Новое подразделение открыли 20 апреля, причем, в торжественной обстановке. Сотрудникам...
 
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