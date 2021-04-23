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Илья Шиманович установил новый рекорд Беларуси

23.04.2021 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На этот раз он проплыл 50 м брассом за 25.46


Илья Шиманович, swimswam.com

В третий соревновательный день чемпионата Беларуси по плаванию, который завершится в субботу, 24 апреля, проходят состязания на дистанции 50 брассом у мужчины, пишет Прессбол.

В ней рекорд страны установил Илья Шиманович. В предварительном заплыве он преодолел данный отрезок за 25,46.

Это на девять сотых лучше, нежели его же предыдущее достижение.

Отметим, эта дисциплина не входит в программу Олимпийских игр.
 
 
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На этот раз он проплыл 50 м брассом за 25.46
 
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