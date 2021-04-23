Илья Шиманович установил новый рекорд Беларуси





Илья Шиманович, swimswam.com





пишет Прессбол. В третий соревновательный день чемпионата Беларуси по плаванию, который завершится в субботу, 24 апреля, проходят состязания на дистанции 50 брассом у мужчины,Прессбол.





В ней рекорд страны установил Илья Шиманович. В предварительном заплыве он преодолел данный отрезок за 25,46.





Это на девять сотых лучше, нежели его же предыдущее достижение.





Отметим, эта дисциплина не входит в программу Олимпийских игр.