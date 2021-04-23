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Белорусские хоккеисты проиграли России, пропустив шесть шайб за период

23.04.2021 20:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по хоккею проиграла России в матче Евровызова со счетом 3:6 (0:0, 1:6, 2:0).


Фото: hockey.by

Первый период прошел без голов, а во втором Дэнни Тэйлор пропустил сразу шесть шайб, после чего был заменен на Константина Шостака.

Команда Михаила Захарова ответила тремя голами, авторами которых стали Франсис Паре, Дмитрий Коробов и Герман Нестеров.

Россия: Самонов (Бочаров); Яковлев — Марченко, Кузьменко — Шипачев — Бурдасов; Лямкин — Юдин, Коваленко — Красковский — Коршков; Дронов — Ожиганов, К. Марченко — Сафонов — Галимов; Хафизуллин, Подколзин — Каменев — Тимкин; Цицюра.

Беларусь: Тэйлор (Шостак, 35.55); Фальковский — Антонов, Принс — Нестеров — Демков; Щечин — Знахаренко, Паре — Белевич — Стефанович; Коробов — Соловьев, Лопачук — Дрозд — Карабань; Евенко — Мицкевич, Жук — Усов — Ковыршин.

 
 
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Сборная Беларуси по хоккею проиграла России в матче Евровызова со счетом 3:6 (0:0, 1:6, 2:0).
 
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