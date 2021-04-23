ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сборная Беларуси проиграла команде России, пропустив шесть шайб

23.04.2021 20:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Национальная сборная Беларуси по хоккею потерпела поражение в товарищеском матче против команды России — 3:6 (0:0, 1:6, 2:0). Матч прошел 23 апреля в Москве на «ВТБ Арене».

Сборная Беларуси проиграла команде России, пропустив шесть шайб

Состав сборной Беларуси:

вратари: Тейлор, Шостак

защитники: Фальковский, Антонов, Щечин, Знахаренко, Коробов, Соловьев, Евенко, Мицкевич

нападающие: Принс, Нестеров, Демков, Паре, Белевич, Стефанович, Лопачук, Дрозд, Карабань, Жук, Усов, Ковыршин.

Первую шайбу сборная Беларуси забила при счете 0:3. Ее автором стал Франсис Паре — канадский форвард минского «Динамо», получивший белорусское гражданство, впервые забросил за сборную Беларуси.

Вторая белорусская шайба была заброшена при счете 1:6 дальним броском защитника «Салавата Юлаева» Дмитрия Коробова.

Третья шайба на счету защитника «зубров» Степана Фальковского, забросившего броском от синей линии при игре в большинстве 6 на 4.

Все шесть шайб белорусы пропустили, когда ворота защищал Дэнни Тейлор, сменивший его Константин Шостак покинул лед сухим.

Сборная Беларуси под руководством Михаила Захарова готовится к чемпионату мира в Риге и провела уже три товарищеских матча. Помимо сегодняшнего матча в Москве, белорусская команда встречалась со сборными Австрии и Венгрии и одержала две победы — 5:1 и 3:2.

В субботу, 24 апреля, сборные Беларуси и России встретятся еще раз.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальная сборная Беларуси по хоккею потерпела поражение в товарищеском матче против команды России — 3:6 (0:0, 1:6, 2:0). Матч прошел 23 апреля в Москве на «ВТБ Арене».
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержанный накануне гродненский фотограф-фрилансер остается в ИВС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by