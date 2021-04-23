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Задержанный накануне гродненский фотограф-фрилансер остается в ИВС

23.04.2021 20:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанный утром 22 апреля гродненский фотограф-фрилансер Валерий Юдин остается в изоляторе временного содержания, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

 

Задержанный накануне гродненский фотограф-фрилансер остается в ИВС
Валерий Юдин. Фото: социальные сети.

 

"Сегодня его мать целый день дежурила в суде, но господина Юдина так и не привезли на рассмотрение административного дела. 72 часа после задержания истекают в воскресенье. Но суды в воскресенье не работают", — говорится в сообщении.

Юдин был задержан по дороге на работу, в его автомобиле висел бело-красно-белый флажок.

 
 
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Задержанный утром 22 апреля гродненский фотограф-фрилансер Валерий Юдин остается в изоляторе временного содержания, сообщила Белорусская ассоциация журналистов...
 
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