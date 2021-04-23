ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Что пили сегодня?» Ночью в Минске остановили водителя с 2,17 промилле

23.04.2021 21:05 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня ночью сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска на улице Орловской остановили автомобиль «Мерседес». Во время беседы с водителем люди в форме заподозрили, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы предложили 50-летнему мужчине проехать с ними в служебном автомобиле на освидетельствование. В ответ минчанин намекнул на возможность «договориться».

Предупредив об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, сотрудники Госавтоинспекции отвезли водителя в медицинское учреждение на экспертизу. Результат — 2,17 промилле алкоголя.

— На данный момент в отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 18.15 КоАП Республики Беларусь. По факту инцидента проводится проверка, — уточнили в ведомстве.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня ночью сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска на улице Орловской остановили автомобиль «Мерседес». Во время беседы с водителем люди в форме...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вясна ў парках вялікага горада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by