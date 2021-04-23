«Что пили сегодня?» Ночью в Минске остановили водителя с 2,17 промилле

Источник материала: Onliner

Сегодня ночью сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска на улице Орловской остановили автомобиль «Мерседес». Во время беседы с водителем люди в форме заподозрили, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы предложили 50-летнему мужчине проехать с ними в служебном автомобиле на освидетельствование. В ответ минчанин намекнул на возможность «договориться».

Предупредив об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, сотрудники Госавтоинспекции отвезли водителя в медицинское учреждение на экспертизу. Результат — 2,17 промилле алкоголя.

— На данный момент в отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 18.15 КоАП Республики Беларусь. По факту инцидента проводится проверка, — уточнили в ведомстве.